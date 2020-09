Wonho anuncia su PRIMERA presentación en vivo en LiveXLive

Wonho anuncia su PRIEMERA presentación en vivo en LiveXLive

LiveXLive Media es una plataforma global para transmisión en vivo y contenido de audio, video y podcasts a pedido en música, comedia y cultura pop, que recientemente ha anunciado que producirá y transmitirá un pago por evento global con Wonho.

Este evento marcará su primer acto solista en vivo y su presentación debut para su primer álbum en solitario Love Synonym # 1: Right for Me , el concierto está programado para el sábado 26 de septiembre a las 11 pm ET / 8 pm PT (domingo 27 de septiembre al mediodía KST).

El pago por evento de transmisión en vivo es el esperado regreso de Wonho a las presentaciones en vivo; hay que recordar que Wonho debutó recientemente con su primer sencillo "Losing You" el 14 de agosto, obteniendo muchas reacciones excelentes de sus esperados fans.

Wonho también lanzó su primer mini álbum en solitario Love Synonym # 1: Right for Me , con la canción principal "Open Mind" el 4 de septiembre, que encabezó la lista mundial de álbumes de iTunes y además de aterrizar en el top 1 en iTunes K-Pop. Álbum para veinte países diferentes, incluido EE. UU.

Detalles para no perderte del concierto de Wonho

La presentación completa en LiveXLive del cantante surcoreano no solo contará con canciones del nuevo álbum en solitario de Wonho entre otras canciones originales y versiones y una experiencia PPV única con metraje detrás de escena, cobertura de estilo docureality.

Los precios por niveles premium incluyen experiencias VIP, productos exclusivos, reuniones y otros beneficios exclusivos del evento. Con precios a partir de $ 19,99, el evento sale a la venta el 11 de septiembre a través de LiveXLive.com

LiveXLive tiene la suerte de poder apoyar el regreso de Wonho a sus fanáticos, los WENEE y la carrera que ama, pues la plataforma está diseñada para momentos como estos y están emocionados de poder impulsar juntos esta experiencia de concierto única en su tipo.

Detalles para no perderte del concierto de Wonho

TE PUEDE INTERESAR: Wonho: Estos son los increíbles MOMENTOS en que ha enamorado a sus fans

Cabe destacar que LiveXLive ha vendido decenas de miles de boletos de pago por evento en más de 96 países a un precio promedio de $ 27 y con ventas totales de boletos que suman más de $ 850,000.

¿Te parece atractivo el primer concierto en solitario de Wonho?