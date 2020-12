Wonder Woman ya está disponible en HBO Max ¿cómo puedo verla?

¡Es hora de volver a 1984! Después de varios retrasos en los últimos años, Warner Bros. tomó la decisión de estrenar Wonder Woman 1984 en HBO Max el día de Navidad, además de los cines que estén abiertos actualmente.

Si bien la mayoría de las películas y programas de televisión lanzados en los servicios de transmisión caen a la medianoche, HBO Max decidió debutar Wonder Woman 1984 a las 12 pm ET / 9 am PT. Esto puede haber causado cierta confusión entre las personas que se quedaron despiertas hasta tarde, o se despertaron temprano, para ver la secuela de Wonder Woman, pero ha llegado el mediodía y la confusión ha llegado a su fin.

Wonder Woman se estrenó en cines y HBO Max este 25 de diciembre

Wonder Woman 1984 está oficialmente aquí para poder disfrutarla. Los cines abiertos de todo el país están proyectando la película actualmente, pero todos los que tengan una suscripción a HBO Max ahora pueden transmitirla de forma gratuita.

¿Cómo ver Wonder Woman 1984 en HBO Max?

Todo lo que necesitas hacer para ver Wonder Woman 1984 es iniciar sesión en HBO Max. Una vez que tengas una suscripción, puedes acceder directamente al sitio web o la aplicación y transmitir Wonder Woman 1984. Será lo primero que veas cuando inicies HBO Max.

A diferencia de otros títulos de transmisión populares, Wonder Woman 1984 se lanzará en un momento en que todos en los Estados Unidos estén realmente despiertos para verlo juntos. Esto es algo que los usuarios de streaming han estado pidiendo a los servicios que hagan, especialmente cuando se trata de televisión por episodios.

Tome The Mandalorian en Disney +, por ejemplo. Dado que solo hay un episodio cada semana, y se ha convertido en uno de los programas más populares del planeta, los fanáticos quieren poder experimentarlo todos juntos. Es frustrante para algunos despertarse para verlo en la costa este después de que todos en el oeste se quedaron despiertos hasta tarde para verlo, o tener que pasar todo un día de trabajo el viernes evitando las redes sociales. Con un lanzamiento en un momento normal, todos pueden experimentarlo juntos.

Además, Wonder Woman 1984 está disponible para ser transmitida en 4K en ciertos dispositivos.

