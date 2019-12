Wonder Woman lanza emocionante tráiler de WW84

Diana Prince interpretada por Gal Gadot, protagonista de la saga Wonder Woman, lanzó un teaser donde aparece en una pelea e invita a sus fans a no perderse el trailer oficial de Wonder Woman 1984 que se estará estrenando el día de hoy.

DC Comics promete este 2020 continuar con una racha de exitosas películas y una de ella es Wonder Woman 1984 secuela de Wonder Woman en donde volveremos a ver a la protagonista Gal Gadot y a Patty Jenkins como la directora que se está reservando todos los detalles.

Wonder Woman estrena tráiler

Lo que se conoce hasta ahora es que seguiremos viendo a Chris Pine interpretando el papel de Steve Trevor que ahora no será el mismo que vimos en la primera, Pedro Pascal como Maxwell Lord aunque no hay un anuncio oficial y a Kristen Wiig que hace unos meses confirmó que participará en la película como Barbara Minerva mejor conocida como Cheetah.

La cinta de Wonder Woman 1984 tiene como protagónico a Gal Gadot estará en los cines el próximo 23 de junio del 2020. En el año 2017 Wonder Woman fue una de las más taquilleras, recaudando más de 821 millones de dólares, lo que motivó a Warner comenzar el rodaje de la segunda película.

Lo que aún es un misterio son los cambios que sufrirá el atuendo de Diana Prince ya que en el primer póster aparece con una armadura dorada pero recientemente un usuario de Reddit filtró que Wonder Woman podría utilizar un casco y hasta un traje plateado.

