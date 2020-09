Wonder Woman 1984 nuevamente sufre RETRASOS; llegará a los cines en NAVIDAD

Warner Bros está retrasando el estreno en cines de Wonder Woman 1984 una vez más, según fuentes que hablaron con WSJ. El informe señala que Wonder Woman 1984 no tiene una nueva fecha de lanzamiento para reemplazar la fecha del 2 de octubre que WB había indicado.

El informe solo señala que la demora será hasta "una fecha posterior en este el año". Esta noticia llega inmediatamente después de que un informe previo indicara que Wonder Woman 2 probablemente estaba teniendo otro retraso en el lanzamiento, por lo que este es el tercero, después de ser pospuesto de junio de 2020 a agosto, y luego a octubre.

Actualización sobre Wonder Woman 1984

El informe de seguimiento de Variety indica que Wonder Woman 1984 ahora se estrenará el día de Navidad, el 25 de diciembre. También incluye una declaración del presidente de WB Motion Picture Group, Toby Emmerich, que dice:

"Patty es una cineasta excepcional y con Wonder Woman 1984 ha presentado una película increíblemente dinámica que encantará a los cinéfilos de todas las edades de todo el mundo. Estamos muy orgullosos de la película y esperamos poder llevarla al público durante las vacaciones. "

La película de Wonder Woman 1984 podría estrenarse en Navidad

La medida se produce cuando muchos analistas de la industria han estado observando el comportamiento de taquilla del gran estreno de Warner Bros, Christopher Nolan's Tenet. Tenet ha sido el primer gran estreno teatral internacional desde que la pandemia del coronavirus detuvo a Hollywood y los cines.

La industria ha luchado para volver a la normalidad después de meses de cierres de salas, despidos y todo el sistema de cines que amenaza con colapsar. Después de ocho días en los cines, Tenet ganó 20 millones de dólares a nivel nacional y 132 millones a nivel internacional, para un total de dos semanas de 152 millones de dólares.

Hay tantos factores circunstanciales en juego tanto en el total de taquilla como en la percepción de Tenet como un éxito o un fracaso; sin embargo, Warner Bros. ahora retirando Wonder Woman 1984 del lanzamiento de octubre sugiere que el estudio puede no estar contento con cómo le fue a Tenet en un mercado incierto.

La decisión de trasladar a Wonder Woman 1984 a Navidad puede ser una buena apuesta; está lo suficientemente alejado de la próxima gran ola de infecciones de COVID-19 pronosticada que se espera para principios de octubre, pero al llegar en un momento en la temporada de vacaciones y al final del año pueden tener a las personas mucho más motivadas para volver a algún tipo de normalidad con sus ocio.

Aquí está la sinopsis de la película de Wonder Woman 1984: "En 1984, durante la Guerra Fría, Diana entra en conflicto con dos enemigos formidables: el empresario de medios Maxwell Lord y su amiga convertida en enemiga Barbara Minerva / Cheetah, mientras se reúne con su interés amoroso Steve Trevor".

De acuerdo con los rumores es posible que Wonder Woman 1984 se estrene en los cines el 25 de diciembre.