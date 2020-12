Wonder Woman 1984: ¿Por qué Diana no usa su espada y escudo en la película?

En Wonder Woman 1984, la última incorporación al Universo Extendido de DC, los realizadores decidieron a propósito no que muriera ningún personaje en toda la película.

La película se estrenó recientemente en los cines el día de Navidad y en HBO Max simultáneamente con Warner Bros., esperando evitar que Wonder Woman 1984 se vuelva obsoleta si se estrena en 2021.

Gal Gadot regresa como Diana Prince en Wonder Woman 1984

Aunque actualmente recibe críticas mixtas, como te compartimos en La Verdad Noticias, la película se ha convertido en la actual líder de la taquilla durante la pandemia, superando a The Croods: A New Age y Tenet.

Wonder Woman 1984 es un éxito en pandemia

Quienes disfrutaron de Wonder Woman 1984 creen que fue el antídoto ideal para 2020, sin duda uno de los años más oscuros de la historia.

La película protagonizada por Gal Gadot transmite un mensaje de amor y esperanza, que está en línea con las creencias y valores centrales de Wonder Woman.

A diferencia de la Mujer Maravilla original, que terminó con una batalla masiva contra Ares, Wonder Woman 1984 ve a Diana salvar el mundo apelando a lo mejor de la humanidad a través de la compasión y la comprensión, dando a todos la oportunidad de redención.

WW84 se aleja de la violencia y muerte

Si bien la película todavía tiene mucha acción, fue una elección intencional para minimizar la violencia, ya que notablemente ningún personaje muere.

Patty Jenkins y Gal Gadot revelaron que querían hacer una película que no priorizara la violencia de los superhéroes, indicando que fue una decisión deliberada no hacer que ningún personaje muriera durante la película.

Al respecto, la estrella de la franquicia dijo:

“Decidimos que ella no debería tener una espada o un escudo. Diana no es agresiva. Ella no está ahí para pelear. Ella es una pacificadora. También tiene un mayor entendimiento de que las personas no son malas per se, ¿sabes?".

De acuerdo con Gal Gadot: "todos somos iguales, todos tenemos momentos en los que no hacemos lo correcto para llenar este vacío. Ella asume lo mejor de las personas, y su defecto siempre es protegerlas y predica con el ejemplo. Para ella, la humanidad, lo entenderá, eventualmente lo entenderán, pero ella siempre hará y dará todo lo que tenga para traer bondad a la humanidad".

Por su parte, la directora de Wonder Woman 1984 dijo:

"Ninguna persona muere en toda la película. Puede que te des cuenta o no, pero hicimos todo lo posible, porque si todas estas personas estaban bajo el poder de otra cosa, entonces no es su culpa. Me encantó lidiar con eso. No es su culpa que te estén atacando, por lo que se volvió muy entretenido".

¿Qué te parecen las decisiones de Patty Jenkis y Gal Gadot sobre la falta de violencia en Wonder Woman 1984?, ¿Te diste cuenta que Diana nunca uso su espada y escudo? Dinos en los comentarios.

