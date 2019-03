Wisin y Yandel estrenan el video de "Duele" su nuevo tema junto a Reik

Los famosos reggaetoneros Wisin y Yandel se encuentran trabajando sin descanso tras su regreso triunfal en los pasados Latin Grammy's, evento en el que incluso anunciaron el lanzamiento de su nuevo disco, lo que los ha llevado a colaborar con una gran cantidad de artistas como Bad Bunny, Romeo Santos e incluso Maluma, con quien crearon el tema “La luz” el cual resultó todo un éxito.

Ahora los famosos reggaetoneros buscan expandir su repertorio con su nueva colaboración con uno de los grupos mexicanos más populares.

¿Cuál es el grupo?

Reik

Se trata nada más y nada menos que de Reik, la famosa agrupación mexicana conocida por éxitos como “Yo quisiera” o “Noviembre sin ti” los que les otorgaron una gran popularidad que los ha hecho colaborar con artistas de todo tipo, pues entre sus “featurings” se encuentran artistas como Sebastian Yatra, Maluma e incluso el famoso grupo K-Pop “Super Junior” con quien lanzaron el tema “One More Time”.

Ahora los famosos cantantes hacen mancuerda con los reggaetoneros para traernos el nuevo tema “Duele”

Aunque no es la primera vez que Reik colabora con reggaetoneros, esta canción no se aleja del clásico estilo melancólico en sus letras, pues la canción narra una decepción amorosa y lo difícil que es superarla, la cual no es del todo deprimente ya que se nivela con el ritmo de Wisin y Yandel, quienes le dan vida a la nueva canción.

Wisin y Yandel, Reik

Así mismo los artistas sorprendieron a sus fans cuando se reveló que el tema fue grabado en Venezuela, lo que dejó encantados a muchos fans, pues tras la grave situación que vive el país es muy raro que los artistas siquiera lo mencionen.

Aquí te dejamos el video: