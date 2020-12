Wisin, Reik y Ozuna estrenan el video musical "No me acostumbro" ¡Sorprendente!

Wisin estrena nueva canción con Ozuna, Reik y Miky Woodz

¡De estreno! El cantante puertorriqueño Wisin en colaboración con Jesús de Reik, Miky Woodz y Ozuna han unidos sus voces para lanzar este nuevo tema que lleva por nombre “No me acostumbro”. El reciente sencillo que va desde el pop hasta el urbano ha enloquecido a sus fans.

Durante una entrevista, el cantante puertorriqueño de 41 años edad, comentó que esta colaboración fue un lujo, pues tuvo la oportunidad de trabajar con gente talentosa, ya que aseguró que las piezas musicales sin los artistas no serían las mismas y espera que a sus fans les guste la canción.

Wisin mencionó que cuando empezó a trabajar con el tema, comenzó a buscar a los artistas indicados para que se unieran a la colaboración y decidió recurrir a la voz de Jesús, uno de los integrantes de la agrupación Reik, también quedó fascinado con el talento de Ozuna.

Wisin presenta una explosiva colaboración con grandes artistas

Recordamos que en La Verdad Noticias, te compartimos que Ozuna estrenó un tema en colaboración con el cantante Wisin durante el mes de septiembre, pero ahora el cantante puertorriqueño unió su talento para la nueva colaboración de Wisin; el tema ha enloquecido a sus fans.

El video musical se estrenó el pasado 5 de diciembre, y ha obtenido más de 4 millones de visualizaciones en YouTube y diversos comentarios de los usuarios, quienes han asegurado que el nuevo tema conseguirá varias nominaciones en diversas premiaciones de la música.

El video musical de la canción "No me acostumbro" fue grabado en Miami y en México con Jesús del grupo Reik. El tema fue coescrito con Hyde Linares, uno de los colaboradores del equipo de Wisin. No cabe duda que el reciente sencillo ha impresionado a los fans del artista.

