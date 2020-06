Winston William de 13 Reasons Why ¿Quién es?

Deaken Bluman enamoró a miles de corazones en las últimas temporadas de 13 Reasons Why con su personaje de Winston William por lo que después de los últimos capítulos, todos quieren saber quién es este guapo joven que cautivó con su papel de sutil villano en busca de venganza.

Si no has visto la cuarta temporada tal vez no lo recuerdes pero este joven fue el chico que tuvo un amorío en secreto con Monty, quien al final del acto sexual le pegó frente a todos sus amigos para que nadie supiera que realmente tenía gusto por los hombres.

¿Quién es el actor que interpretó a Winston William?

Winston es interpretado por Deaken quien antes de trabajar en 13 Razones solo había tenido un papel en la serie Fall into Me en el año 2016 en donde dio vida a Michael y posteriormente participó en el cortometraje de comedia Americana en donde interpretó a Billy Dee.

Actualmente tiene 24 años de edad aunque en la serie de 13 Razones interpreta a un joven de preparatoria ya que realmente aparenta ser de menor edad. Este joven y guapo actor nació en Sun City, California pero actualmente vive en Los Ángeles. Otro dato que los fans no podían creer es que Deaken está casado, ¡así es! el guapo Winston tiene esposa y se llama Elis Bluman.

Nombre: Deaken Bluman

Edad: 24 años

Nacionalidad: Estadounidense

Cumpleaños: 02 de enero

Estado Civil: Casado

Personaje en 13 Reasons Why: Winston William

Sin duda alguna, este joven tendrá muchas nuevas propuestas para proyectos ya que en las redes sociales los internautas no paran de hablar de él. ¿Qué opinas de su personaje? ¿Te gustó?