Winona Ryder revela cómo inició su amistad con Keanu Reeves en set de “Drácula”

Winona Ryder reveló en entrevista a The Sunday Times que su larga amistad con Keanu Reeves comenzó en el set de "Drácula" cuando el actor se negó a insultar a su coprotagonista para que llorara durante una escena.

Keanu Reeves recibió instrucciones de insultar a Winona Ryder por el director de "Drácula", Francis Ford Coppola. La escena en cuestión mostraba a Drácula de Gary Oldman convirtiéndose en una pila de ratas y Mina Harker de Ryder reaccionando en estado de shock.

Se suponía que la actriz lloraría durante la escena, pero tenía problemas para producir lágrimas durante sus tomas.

Según Winona Ryder, Coppola pensó que podría hacerla llorar en el set lanzándole insultos. El director se paró frente a la cámara y, según los informes, gritó "¡Puta!" a Ryder para ofenderla hasta el punto de las lágrimas, pero ese poco de dirección no funcionó. Entonces, Coppola intentó que los miembros masculinos del reparto se unieran a él para hacer llorar a Ryder.

"Para ponerlo en contexto, se supone que debo estar llorando", dijo Winona Ryder, “Literalmente, Richard E. Grant, Anthony Hopkins, Keanu Reeves...Francis estaba tratando de hacer que todos gritaran cosas que me hicieran llorar. Pero Keanu no lo haría, Anthony no lo haría. Simplemente no funcionó. Yo estaba como, ¿en serio? De alguna manera hizo lo contrario".

Nace la amistad de Winona y Keanu

La negativa de Keanu Reeves a insultar a Winona Ryder fue el comienzo de una amistad que se ha extendido por décadas.

"Drácula" fue una de las primeras películas de sus dos carreras y fue un éxito de taquilla, recaudando $ 215 millones en todo el mundo con un presupuesto de $ 40 millones.

Keanu Reeves y Winona Ryder se reunirían nuevamente para "A Scanner Darkly" (2006), "The Private Lives of Pippa Lee" (2009) y "Destination Wedding" (2018). Ryder recordó que la triste recepción crítica de la última comedia romántica era un poco difícil de soportar.

"Recibió las peores críticas", dijo Winona Ryder, "Esa película, por alguna razón, cada crítico decía:" Esta es la peor película del mundo ", y fue realmente difícil".

Keanu Reeves y Winona Ryder trabajan juntos por primera vez en "Drácula"

En cuanto a Coppola, Ryder le dijo a The Times que ella y el director ganador del Oscar "están bien ahora". Por su parte, Winona Ryder se encuentra actualmente nominada en medio de la temporada de los Emmy por su actuación de apoyo en la serie limitada de HBO de David Simon "The Plot Against America".

"Destination Wedding" fue el último largometraje de Winona Ryder. Además, el papel de la actriz en la exitosa serie de Netflix "Stranger Things" continuará en su próxima cuarta temporada.