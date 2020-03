Winona Ryder, ex novia de Johnny Depp habla de las acusaciones que hizo Amber Heard/foto: MSN

Winona Ryder ha decidido hablar por primera vez sobre las acusaciones que hizo Amber Heard, ex esposa del que fuera alguna vez su novio, Johnny Depp. Winona se sintió muy conmocionada e incrédula sobre las afirmaciones donde dicen que Johnny es un hombre violento, ya que ella vivió todo lo contrario cuando fue novia del actor.

En los 90’s, la actriz Winona Ryder de 48 años y el actor Johnny Depp de 56 años, tuvieron un romance que duró 4 años. Durante todo el periodo del noviazgo, Winona asegura que el multifacético actor jamás fue una persona violenta o abusiva con ella; por el contrario, la actriz expresó que Depp siempre fue alguien respetuoso, amable y atento.

Winona Ryder y Johnny Depp/Foto: La Nación

Cuando Winona Ryder se enteró del conflicto legal que estaba enfrentado su ex novio no lo podía creer. Ella afirma que es como si estuvieran hablando de otro Johnny, no del hombre del que ella alguna vez se enamoró. Incluso Winona casi aseguró que Amber Heard podría estar mintiendo sobre sus declaraciones, aunque dijo que tampoco quería que atacaran a Amber.

“Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, según mi experiencia, que fue completamente diferente…”

“...Quedé absolutamente conmocionada, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él. La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender estas acusaciones”, reveló la actriz Winona Ryder.

¿Amber Heard miente sobre Johnny Depp?

Durante su entrevista, Winona Ryder relató que en todo su noviazgo con el ex actor de Piratas del Caribe, ella nunca vió que él fuera violento o irrespetuoso con alguien. Winona expresó que incluso Johnny tuvo una muy buena relación con su familia por ser una persona cariñosa y amorosa, que siempre mostraba respeto por los demás.

Johnny Depp y Amber Heard/Foto: El País

Así que con esta declaración, Winona Ryder pone aún más en duda las declaraciones de Amber Heard de 33 años, quien demandó al actor por presuntamente haber vivido un matrimonio de violencia y abuso. Winona aseveró que aunque no estuvo en el matrimonio entre Depp y Amber, ella nunca podría creer todo lo malo que dicen de Johnny, y espera todo este conflicto se aclare muy pronto para que no se cometa ninguna injusticia.