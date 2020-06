Winona Ryder dice que Mel Gibson hizo comentarios homofóbicos ¡Escándalo!

Winona Ryder acusó a Mel Gibson de hacer comentarios antisemitas y homofóbicos en una entrevista con The Sunday Times. Un periodista le preguntó a la estrella de “Stranger Things” si había experimentado antisemitismo en la industria y ella respondió con varios ejemplos.

"Tengo... de maneras interesantes", explicó. "Hay momentos en que la gente dice: "Espera, ¿eres judío? ¡Pero eres tan bonita!''

Winona Ryder rompió el silencio

"Había una película que estuve despierta hace mucho tiempo, era una pieza de época, y el director del estudio, que era judío, dijo que parecía 'demasiado judía' para estar en un azul... familia de sangre ".

También contó un perturbador encuentro con Mel Gibson.

"Estábamos en una fiesta llena de gente con uno de mis buenos amigos", dijo.

"Mel Gibson estaba fumando un cigarro, y todos estamos hablando y le dijo a mi amigo, que es gay, 'Oh, espera, ¿voy a contraer el SIDA?' Y luego surgió algo sobre los judíos, y él dijo: 'Tú no eres un evadidor de horno, ¿verdad?"

Ryder dice que Gibson "trató" de disculparse más tarde.

Un portavoz de Gibson no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Mel Gibson en la polémica

Gibson tuvo otro estallido antisemita notable, cuando un informe policial reveló que dijo "Los judíos son responsables de todas las guerras en el mundo" durante un arresto por DUI en julio de 2006.

Le dijo a Variety en 2016 que, “fue un incidente desafortunado. Estaba cargado, enojado y arrestado. Fui registrado ilegalmente por un oficial de policía sin escrúpulos que nunca fue procesado por ese crimen".

Ryder, quien recientemente protagonizó "The Plot Against America", dijo en la entrevista que "no es religiosa, pero me identifico". Para mí es difícil hablar porque tenía una familia que murió en los campos, por lo que siempre me ha fascinado esa época ".