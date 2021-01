Winona Ryder casi se prende fuego después de su ruptura con Johnny Depp

Johnny Depp y Winona Ryder parecían inseparables en la década de 1990. Su apasionado amor mutuo los convirtió en la pareja más sexy de la década, y Depp incluso le propuso matrimonio a Ryder solo cinco meses después de su noviazgo.

Y debido a que parecían tan desesperadamente enamorados el uno del otro, el público se sintió desconsolado al saber que decidieron dejarlo. Sin embargo, nadie estaba más devastado que Ryder, quien casi muere quemado después de su ruptura.

Winona Ryder dice que Johnny Depp fue su 'primer novio real'

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Ryder tenía solo 17 años cuando conoció a Johnny Depp. Ella dice que fue amor a primera vista para ambos y que él fue su primer "todo". "Cuando conocí a Johnny, era una virgen pura", dijo, según InStyle.

“Él cambió eso. Fue mi primer todo. Mi primer beso de verdad. Mi primer novio de verdad. Mi primer prometido. El primer chico con el que tuve sexo. Entonces él siempre estará en mi corazón. Siempre", agregó.

Winona Ryder estaba deprimida después de su ruptura con Depp

"Estaba muy deprimida después de romper mi compromiso con Johnny", le dijo a InStyle. "Yo era vergonzosamente dramática en ese momento, pero debes recordar que solo tenía 19 años".

Y según la biografía no autorizada de Ryder, ella estaba "desesperadamente infeliz" en ese momento. "No podía dormir", dijo. “Había tanto drama en mi vida, y no tenía tiempo para las pequeñas cosas que hacen la vida divertida y me hacen feliz”.

Y después de la ruptura, Winona Ryder admite que ella era un completo desastre. Su separación de Depp no solo afectó su bienestar, sino que ser una mega estrella sin privacidad comenzó a afectar su salud.

Ella afirma que intentó “convertirse en alcohólica” durante dos semanas después de su separación. Pasaba varias noches sola en su habitación de hotel “fumando y preparando cócteles mientras ponía el triste álbum de Tom Waits, Nighthawks at the Diner en el estéreo una y otra vez".

Sin embargo, según su biografía no autorizada, las cosas empeoraron después de que ella estuvo a punto de morir quemada. Una noche, se quedó dormida con un cigarrillo encendido entre los dedos y se despertó para encontrar la habitación en llamas. "Simplemente la aterrorizó".

Winona defendió a Johnny Depp tras las acusaciones de Amber

Después de que Johnny Depp fuera acusado de violencia doméstica por su ex esposa Amber Heard, Ryder defendió a su ex novio en una declaración de testigo. Dijo que Depp era "como una familia" para ella y no podía imaginarlo abusando de nadie.

"La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más lejano del Johnny que conocí y amé", dijo, según Insider. “No puedo entender estas acusaciones. (Depp) nunca, nunca fue violento conmigo.

“Él nunca, nunca fue abusivo conmigo. Nunca ha sido violento con nadie que haya visto. Solo lo conozco como un hombre realmente bueno, un tipo increíblemente cariñoso y extremadamente protector con las personas que ama, siempre me sentí muy, muy seguro con él", dijo Ryder.

