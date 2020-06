Winona Ryder acusa a Mel Gibson de ser una persona antisemita y homofóbica/Foto: Flixwor

Winona Ryder habló sobre su experiencia con el antisemitismo en Hollywood y resurgió un supuesto encuentro con Mel Gibson en el que la llamó "evasora del horno".

A principios de este año, la estrella de "Stranger Things" apareció en "The Plot Against America" de HBO, una adaptación del libro de historia alternativa de Philip Roth del mismo nombre en el que el sentimiento antijudío se apodera de América.

Debido al tema de la serie, se le preguntó a Ryder sobre su propia experiencia con el odio en Hollywood durante una entrevista con The Sunday Times.

"He experimentado [antisemitismo] ... de maneras interesantes", explicó. "Hay momentos en que la gente dice: 'Espera, ¿eres judía? ¡Pero eres tan bonita!”, expresó la actriz.

Winona continuó: “Hubo una película que estuve en escena hace mucho tiempo, era una pieza de época, y el director del estudio, que era judío, dijo que parecía 'demasiado judía' para estar en una familia de sangre azul".

Winona Ryder habla de su enfrentamiento con Gibson

"Estábamos en una fiesta llena de gente con uno de mis buenos amigos, y Mel Gibson fumaba un cigarro, y todos hablamos y él le dijo a mi amigo, que es gay, 'Oh, espera, ¿voy a contraer el SIDA?'" Ella reclamó.

"Y luego surgió algo acerca de los judíos, y él dijo: 'No eres una evasora del horno, ¿verdad?'", aseguró la actriz.

La reportera notó que Ryder sacudió la cabeza "incrédulamente" mientras contaba la historia, y agregó que "trató" de disculparse en una fecha posterior.

Ryder compartió por primera vez otra versión de esta historia en 2010 mientras hablaba con GQ. En el momento en que dijo que sucedió alrededor de 15 años antes, Gibson estaba "realmente borracho" y "nadie le creyó".

Gibson, quien hizo comentarios antisemitas durante un arresto en 2006, no ha hecho comentarios al respecto hasta el momento.

Keanu Reeves y Anthony Hopkins no agredieron a Winona

Durante la entrevista con The Times, Ryder también habló sobre otra anécdota de su carrera, en la que afirmó que el director de "Drácula", Francis Ford Coppola, gritaba repetidamente "¡Puta! ¡Puta!" a ella fuera de cámara mientras estaban filmando una escena emocional.

"Para ponerlo en contexto, se supone que debo estar llorando", explicó. "Literalmente, Richard E Grant, Anthony Hopkins, Keanu [Reeves ]... Francis estaba tratando de hacer que todos gritaran cosas que me harían llorar. Pero Keanu no lo hizo, Anthony no".

En la película de "Drácula de Bram Stoker", se dice que Winona y Keanu se casaron sin querer, ya que la ceremonia de la boda que se hizo para la cinta fue real; pero hasta el momento los actores sólo siguen siendo buenos amigos/Foto: Revista Clase

"Cuanto más sucedía, era como [se cruza de brazos como una adolescente malhumorada y frunce el ceño]... Simplemente no funcionó", agregó la actriz, que tenía solo 20 años en el momento de la filmación. "¿Estaba, como, realmente? De alguna manera hizo lo contrario. Francis y yo estamos bien ahora".

"The Plot Against America" se emitió a principios de este año en HBO. Actualmente está disponible en HBO Max.