Winona Ryder: "No me estaba cuidando" tras la separación de Johnny Depp.

Winona Ryder admite que no manejó muy bien su ruptura amorosa con Johnny Depp en 1993, lo que provocó que su salud mental pasara factura. La actriz, de 50 años, le dijo a Harper's Bazaar que la separación "fue mi vida real 'Girl, Interrupted'", una referencia a su película de 1999 en la que interpretó a una paciente en una institución mental.

“Miraba estos falsos moretones y cortes en mi cara [mientras filmaba el drama de 1994 'The House of the Spirits'], y luchaba por verme a mí misma como esta niña pequeña”, dijo.

En medio de todo, recordó haberse dicho a sí misma: “¿Tratarías a esta chica como te tratas a ti misma? Esto es lo que me estoy haciendo a mí mismo por dentro”. Ella agregó: “Simplemente no me estaba cuidando”.

¿Cómo fue la relación entre Johnny Depp y Winona Ryder?

Winona Ryder: "No me estaba cuidando" tras la separación de Johnny Depp.

Ryder y Depp, de 59 años, fueron considerados una de las parejas más populares de Hollywood después de que comenzaron a salir en 1989. La historia de amor entre Johnny Depp y Winona Ryder inicia cuando se conocieron en el estreno de una película y rápidamente se comprometieron después de solo cinco meses de noviazgo.

Su relación terminó abruptamente cuatro años más tarde después de luchar con la intensa atención de los medios que estaban recibiendo, pero no fue una decisión fácil. En una entrevista de 2001, la estrella de "Stranger Things" describió su relación con Depp como "un amor ferozmente profundo que no sé si volveré a tener".

Te puede interesar: Winona Ryder defiende a Johnny Depp ‘es un tipo realmente bueno y cariñoso’

Johnny Depp se hizo un tatuaje en honor a Winona Ryder

Winona Ryder: "No me estaba cuidando" tras la separación de Johnny Depp.

Por otro lado, el actor Johnny Depp alteró su famoso tatuaje "Winona forever" para leer "Wino forever" en un esfuerzo por seguir adelante. Y a pesar de que Ryder nunca se casó después de Depp, la estrella de "Pesadilla en Elm Street" se casó con Amber Heard en 2015.

Sin embargo, esa relación también duró poco y se convirtió en una desagradable batalla legal en medio de su separación. Depp ganó recientemente una demanda por difamación contra la actriz de "Aquaman", de 36 años. Tras las afirmaciones de Heard de que Depp era abusivo, Ryder habló en su defensa.

“Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, desde mi experiencia, que fue muy diferente, estaba absolutamente sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones en su contra”, decía su declaración.

“La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocí y amé. No puedo envolver mi cabeza con estas acusaciones”, agregó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.