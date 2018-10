Wilson Bethel, el "Capitán América" que no pudo llegar a las pantallas

Si hablamos del “Capitán América” es fácil ubicar al actor Chris Evans, ya que gracias a que realizó ese papel logró la fama mundial que hoy en día le rodea, además es uno de los actores mejor pagados de Hollywood.

Lo que casi no se comentó en su momento es que para el papel ya se había elegido a otro actor que hizo la prueba para el personaje y fue notificado de que él protagonizaría la película, pero de último momento le cancelaron su participación.

Wilson Bethel, informaron diversos portales de notica, era el actor que fue elegido desde un principio para ser el “Capitán América”, ya que él hizo "casting" para el personaje, consiguió llamar la atención de los productores con su trabajo, pero, de última hora lo dejaron fuera del proyecto.

En una entrevista para Comic Book el actor explicó este hecho:

Wilson ha agregado que ese suceso fue uno de los momentos más difíciles que ha tenido que pasar en su carrera como actor, pero se ha mantenido optimista al creer que las situaciones pasan por algún motivo y sobre el actor al que le dieron el papel expresa que:

“Chris Evans hizo un gran trabajo. He tenido una buena vida a pesar de no ser el líder de los Vengadores. No puedo pasar el tiempo lamentando no haber conseguido ese personaje“