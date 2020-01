Wilmer Valderrama, ex de Demi Lovato, se compromete con otra

Wilmer Valderrama es un actor, productor, activista y director de origen venezolano, pero que desde hace muchos años reside en Estados Unidos, si bien es recordado por aparecer en grandes proyectos, e incluso ser uno de los protagonistas del video “Felices los cuatro” de Maluma, una de las razones más importantes por las que Wilmer Valderrama es recordado es por ser el ex novio de Demi Lovato.

Demi Lovato y Wilmer Valderrama vivieron una relación llena de vaivenes con altas y bajas, su relación duró 6 años, hasta que finalmente decidieron terminar en el año 2016, sin embargo, siguieron siendo “amigos”.

Mientras que Demi Lovato ha sido muy inestable con sus relaciones amorosas, Wilmer Valderrama ha mantenido una relación de 9 meses con la modelo Amanda Pacheco, quien es 11 años menor que él, sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que los dos se comprometieron.

Fue este 2 de enero que el actor que participó en “That's 70’s show” compartió su felicidad a través de su cuenta de instagram, donde comenzó a recibir cientos de likes, así como decenas de comentarios felicitándolo por su compromiso, aunque algunos otros reclamando por haberle roto el corazón a la cantante.

En la imagen compartida por Wilmer Valderrama se ve al actor indicado en la playa y a su, ahora prometida, Amanda Pacheco, con un vestido azul, sorprendida por la proposición del actor.

Wilmer Valderrama está iniciando la década con todo, por lo que esperamos ver próximamente las fotografías de su boda. por lo pronto, Demi Lovato no se ha pronunciado al respecto del compromiso de su ex pareja, sin embargo, una persona cercana a la cantante ha dicho que Lovato esta contenta por su ex, esto segun varios medios internacionales.

Wilmer Valderrama cuenta con más de 1 millón 700 mil seguidores en su cuenta de instagram, quienes siempre están al pendiente de lo que publica el famoso, y no cabe duda que ahora, con el anuncio de su boda, mucho más.

