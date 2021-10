Willy Wonka: Timothée Chalamet revela el primer aspecto del vestuario

A principios de mes, Warner Bros. Pictures reveló que Wonka , su historia original de Willy Wonka inspirada en la novela de Roald Dahl, ha comenzado a filmarse oficialmente en el Reino Unido.

El nominado al Premio de la Academia Timothée Chalamet ( Dune , Call Me By Your Name ) protagoniza el papel principal, que anteriormente fue interpretado por Gene Wilder y Johnny Depp.

Hoy, Chalamet recurrió a las redes sociales para mostrar la primera foto de sí mismo como Wonka.

Mira a Timothee Chalamet como Willi Wonka

Esta es la imagen del centro de Willi Wonka

"El suspenso es terrible, espero que dure ... ¿WONKA?", Escribió Chalamet en Instagram.

Wonka también contará con Olivia Colman ( The Favourite , The Crown, serie que arrasó con los premios Emmy ), Rowan Atkinson ( Mr.Bean , Love, Actually ), Sally Hawkins ( The Shape of Water ) y Keegan Michael Key ( The Prom , Schmigadoon! ).

La historia está programada para ocurrir antes de los eventos de Charlie y la fábrica de chocolate , y Paul King ( Paddington ) está programado para dirigir. King también se reunirá con varias de sus estrellas de Paddington para la nueva película, incluidos Tom Davis, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith y Matt Lucas.

Otros miembros del elenco confirmados incluyen a Mathew Baynton ( Ghosts ), Jim Carter (Downton Abbe y), Rich Fulcher ( Marriage Story ), Paterson Joseph ( Noughts + Crosses ), Calah Lane ( The Day Shall Come ), Colin O'Brien ( The Mothership ), Natasha Rothwell ( White Lotus ), Rakhee Thakrar ( Sex Education ) y Ellie White ( La otra ). David Heyman ( Harry Potter , Once Upon a Time in Hollywood ) está produciendo con Luke Kelly ( Las brujas ) y Alexandra Derbyshire ( Jurassic World: Dominion ).

Heyman insinuó previamente la historia de la película precuela . "Todavía estamos tratando de averiguar cómo contar esa historia, cuál es la historia", dijo el productor a Collider..

"Es una precuela, no una secuela. ¿Qué hace Willy? Cuando lo encontramos en la fábrica de chocolate haciendo el boleto dorado, ¿dónde está antes de eso? ¿Qué lo lleva a ese lugar donde se encerró? ahí? Así que estamos jugando con eso. No es un remake ... Pero posiblemente es una historia de origen ", añadió.

"Es un desafío porque no tienes Dahl, no tienes un libro de Dahl, y sin embargo tienes un personaje de Dahl. Pero creo que hay muchas cosas en su personaje que sugieren quién es y también de dónde podría provenir o cómo pudo haber sido su infancia o su mediana edad. Así que estamos explorando eso. Lo estamos discutiendo . Estamos en las primeras etapas y muy entusiasmados con lo que nos espera ".

¿Qué opinas del primer vistazo a Timothée Chalamet como Willy Wonka? ¡Dinos en los comentarios y siguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.