Willow y Jaden Smith están HARTOS de "Red Table Talk" de Jada Pinkett Smith

Hay mucho que desempacar cuando se trata de Red Table Talk. El espectáculo fue iniciado por Jada Pinkett Smith, y presenta a su madre, Adrienne Banfield-Jones, y su hija, Willow Smith.

Si bien a Jada le encanta ser profunda y personal en el programa, parece que a Willow Smith y su hermano, Jaden Smith, tal vez no les guste lo profunda que es. Los niños supuestamente estaban "hartos" de todo el intercambio excesivo que estaba ocurriendo durante Red Table Talk.

Jada Pinkett Smith ha lanzado 62 episodios de Red Table Talk

Esto es lo que afirmó una fuente sobre como se siente Willow Smith y su hermano, Jaden con Red Table Talk que puedes ver en Facebook Watch.

¿Por qué Pinkett Smith inició "Red Table Talk"?

Los Smith atraen mucha atención y críticas. Will Smith y Jada nunca han sido más sinceros en lo que respecta a su matrimonio, y también estamos aprendiendo mucho sobre Willow y Jaden. Curiosamente, cuando Jada comenzó Red Table Talk, no tenía intención de continuar como una serie regular. Ella le dijo a Jimmy Fallon en The Tonight Show que todo comenzó cuando Willow tenía solo 12 años, y continuó mucho más tarde.

"De hecho, es una idea que se me ocurrió hace años", explicó Jada a Fallon en The Tonight Show. “De hecho, lo hicimos cuando Willow tenía 12 años como un especial del Día de la Madre. Pero lo dejé solo". Después de eso, el productor del especial le dijo a Jada que debería continuar, así que Jada Pinkett Smith escuchó.

Ahora, Jada y Will Smith están felices de que la serie haya tenido tanto éxito, ya que pueden mostrar su matrimonio imperfecto y las luchas familiares con las que otros pueden identificarse.

Willow y Jaden Smith estarían hartos del programa

Según los informes, Willow y Jaden Smith estaban cansados de que su madre compartiera demasiado información personal.

Jada Pinkett Smith no tiene reparos en hablar de sus errores pasados. Y es su episodio sobre August Alsina lo que realmente llamó la atención de los fans. Jada tuvo un "enredo" con el cantante, a quien conoció a través de Willow y Jaden.

Willow Smith de 19 años, y Jaden Smith de 22 años, los famosos hijos de Will y Jada

Esto fue durante un momento difícil en el matrimonio de Jada Pinkett y Will Smith, y se habló extensamente a través de Red Table Talk. Desafortunadamente, son episodios como estos los que generan más críticas. Y parece que incluso Willow y Jaden podrían estar hartos de eso.

"Jada ha estado hablando de todo, desde su difícil comienzo con la primera esposa de Will [Smith] hasta su rejuvenecimiento vaginal", dijo una fuente a OK! Revista, según Closer Weekly. “Nada está fuera de los límites y Willow y Jaden están hartos. A los niños les preocupa que su familia se esté convirtiendo en el hazmerreír. Solo quieren que Jada se detenga".

Willow Smith no siempre disfruta del programa

No estamos seguros de cómo se sienten Willow Smith y Jaden Smith acerca de que su madre se haya vuelto tan sincera con el público, ya que no se han declarado a sí mismos que desearían que ella se detuviera.

En cambio, Willow Smith todavía discute temas importantes en Red Table Talk, pero Jada Pinkett Smith le dijo a The Tonight Show que a su hija no siempre le encantaba participar en el programa a los 17 años.

"¿Cómo es Willow? ¿Disfruta haciéndolo? " Fallon le preguntó a Jada. "Estás ahí con tu mamá y tu hija"; "Bueno, ya sabes, Willow tiene 17 años", dijo Jada. “Entonces, a ella le gusta a veces. Y a veces no lo hace".

Luego, Jada Pinkett Smith explica que a pesar de los sentimientos encontrados de Willow sobre su participación, ella es "tan buena" en eso, ya que ofrece un montón de perspectiva nueva.

Estamos seguros de que Willow Smtih seguirá teniendo conocimientos increíbles junto con Jada Pinkett Smith a través de Red Table Talk. En cuanto a Jada, ¿seguirá contando secretos familiares? Tendremos que esperar y ver.

Te puede interesar: Jada Pinkett Smith y Will Smith rompen récord en Facebook con Red Table Talk

¿Tú que opinas de "Red Table Talk"?, ¿Te gustaría que tu familia tuviera un programa similar? Dinos en los comentarios.