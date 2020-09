Willow Smith tiene escandalosa plática sobre sexo con Jada Pinkett Smith

No es ningún secreto que el estilo de crianza de Will Smith y Jada Pinkett es único. En lugar de ser estrictos con Willow y Jaden Smith, les permiten a sus hijos la libertad de hacer lo que quieran.

Sin embargo, Jada Pinkett Smtih no tenía la intención de que su hija conociera sobre sexo por haber atrapado a sus padres en el acto.

Jada Pinkett Smith, su madre, Adrienne “Gammy” Banfield Norris y Willow Smith se reunieron para una Red Table Talk sobre sexo, y los secretos de la familia estuvieron al descubierto.

“No quería que Willow tuviera vergüenza de ningún tipo”, explicó Jada Pinkett Smith sobre por qué quería hablar con su hija sobre sexo. "Ella necesita estar en esa mesa para escucharlo todo".

La madre de 49 años quiere que sus hijos puedan hablar abiertamente sobre su sexualidad, pues, Jada Pinkett siente que la gente tiene problemas para hablar sobre sexo, especialmente las mujeres, y no quiere que su hija se sienta así.

“Si tengo que sentarme aquí y decirle que tiene que tener cuidado en estas calles por todos los daños que le pueden pasar por ser mujer”, comenzó Jada Pinkett. "Entonces, estoy seguro de que no dejaré de lado las cosas buenas".

Su hija está de acuerdo en que es fundamental hablar con las mujeres sobre todos los placeres del sexo, y no solo sobre las cosas malas.

Willow Smith revela como "descubrió" el sexo

Willow Smith le reveló a su madre cómo fue introducida al sexo por primera vez, mientras que Jada Pinkett explicó que no habló con su madre, Gammy, sobre el tema.

"Simplemente no teníamos toda la información que ustedes tienen", le dice a Willow Smith, "Sé que muchos niños y niñas están aprendiendo sobre el sexo a través de la pornografía, en línea y en las redes sociales".

Willow Smith revela secretos íntimos a su madre en Jada Pinkett Smith

La actriz le preguntó a su hija cuál fue su primera experiencia al aprender sobre el sexo, y se sorprende al descubrir que la involucra a ella y a Will Smith.

"Mi introducción al sexo fue obviamente verte a ti y papá", admite Willow. “Esa fue la primera introducción al sexo. Creo que fue en Aspen. Iba a bajar a buscar jugo. Lo vi por un momento y luego me escapé. Yo estaba como, 'Dios mío, esto es una locura. ¿Qué acabo de ver?".

Si bien Jada Pinkett se sorprende al escuchar sobre este encuentro, quiere saber cómo se sintió Willow al respecto.

"No era como si estuviera viendo todo", recuerda Willow Smith, “La habitación estaba oscura. Tenía una silueta". Luego describe cómo se sintió. “Acabo de traspasar un límite. No se suponía que yo estuviera allí. Fue como si te encontrara meditando. Cuando mamá está meditando, no te metas en sus asuntos".

Jada Pinkett Smtih y Gammy están sorprendidas por la primera introducción de Willow Smith al sexo, pero no creen que tenga nada de malo y continúan la conversación sobre experiencias, enseñanzas y celebraciones del tema.

