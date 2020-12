Willow Smith revela uno de los momentos más VERGONZOSOS que tuvo en una cita/Foto: AS

La confesión divertida de Willow Smith se apoderó del episodio del 29 de diciembre de Red Table Talk, que invitó a la comediante Kym Whitley y alcolumnista del New York Times Advice, Philip Galanes a ayudar a resolver los dilemas sociales más incómodos de los espectadores.

Mientras hablaba de esto último, la cantante, de 20 años, reveló lo que sucedió en una cita en la que accidentalmente se tiró un pedo por reírse demasiado.

"Me tiré un pedo en una cita una vez", confesó Willow al comienzo del episodio. Su coanfitriona y abuela, Adrienne Banfield-Norris (también conocida como Gammy) preguntó: "¿Fue la primera cita?", A lo que Willow respondió: "Mmm, ya había conocido a esta persona".

Mientras tanto, la copresentadora Jada Pinkett-Smith dijo: “Jesús. Jesús, toma el volante”, sobre la confesión de su hija.

Willow realizó una divertida e incómoda confesión durante el show Red Table Talk, el cual conduce con su madre y su abuela/Foto: Omaze

“Pero lo estábamos pasando muy bien y me hizo reír mucho. Y ese fue el resultado de la risa", continuó Willow, explicando que su cita anónima "simplemente me miró, y hubo un momento en que ambos nos dimos cuenta de lo que había sucedido, y ambos comenzamos a reírnos aún más".

Ella agregó: "Pero fue, como, fue esa racha incómoda en la que fue como, 'Solo me estoy riendo en este momento porque no sé qué más decir'".

Este último hizo que Jada preguntara: "Oh, wow, ¿entonces no lo abordó?" Willow respondió: "Lo abordamos más tarde", y señaló que la pareja salió en otra cita después del hecho.

Fue entonces cuando Gammy intervino con: "Está bien, no lo fue, no fue un desastre total". Willow Smith confiada respondió: "Hunty, un pequeño pedo no puede estropear esto".

Willow Smith se sincera sobre sus problemas personales

Si bien la confesión de la cita de Willow fue divertidísima, su sinceridad no sorprendió a muchos. La cantante es un libro abierto en la exitosa serie Facebook Watch, en el que habló sobre su reciente lucha con la "ansiedad extrema" en el episodio del 22 de diciembre.

"Tenía una ansiedad extrema", recordó Willow acerca de "una experiencia" en la que "no podía hablar". En cambio, "tuve que envolverme y estar conmigo misma por un momento", dijo.

Al describir lo que es estar "en ese espacio" (de su ansiedad personal), Willow admitió: "Hay vergüenza. Hay culpa. Hay tristeza. Hay confusión. Y luego ni siquiera quieres hablar de eso porque dices, 'Me siento loca. Me siento loca por sentirme así y no quiero que piensen que estoy loca, así que no voy a decir nada”.

