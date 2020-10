Willow Smith quiere eclipsar a Lady Gaga de una manera muy específica

Willow Smith y Lady Gaga hacen música muy diferente, sin embargo, ambos saben cómo ser poco ortodoxos.

Lady Gaga reveló la letra de una de las canciones de Willow Smith, "Whip My Hair" inspiró una de sus actuaciones más notables.

Además, la hija de Will Smith reveló que quería superar a Gaga de una manera muy específica. Descubre todo en la siguiente nota.

Willow Smith quiere eclipsar a Lady Gaga

“Me gustaría ser una artista muy conocida. Me gustaría ser tan grande como Lady Gaga. Me gustaría ser más grande. Me gustaría ser una gran estrella de rock", reveló Willow Smith de 19 años de edad. Esa es una gran ambición, ¿la ha logrado Smith?.

Hasta ahora, Lady Gaga ha lanzado 17 canciones que alcanzaron su punto máximo en el top 10 del Billboard Hot 100, cinco de las cuales subieron al No. 1. Eso es una gran hazaña, especialmente considerando que la diva del pop se ha mantenido musicalmente relevante durante tanto tiempoo, pero demuestra que Willow Smith tiene un largo camino por recorrer para lograr superar a su idolo.

Hasta ahora, sólo uno de sus sencillos alcanzó el top 20 del Billboard Hot 100 - "Whip My Hair", en el número 11. Además, su sencillo "21st Century Girl" alcanzó el número 99 en la misma lista. Esas son sus únicas canciones en las listas de éxitos.

Willow Smith tiene muchos admiradores y puede inspirarse en Lady Gaga tanto como quiera, pero todavía no es una fuerza del nivel de la cantante de "911" en las listas de éxitos.

Cómo Mother Monster inspiró a Willow Smith

Willow Smith describió su estilo personal como preppy y punk rock, dos polos opuestos. La cantante citó a dos artistas como sus influencias personales: Billy Idol y Gaga.

Billy Idol tomó mucha inspiración estética y musical del punk rock, por lo que es fácil ver cómo inspiró el lado punk de Willow Smith. No está claro si la joven estaba insinuando que Lady Gaga inspiró su lado preppy, pero independientemente de eso, tuvo algunas palabras amables para la diva.

"Ella es realmente agradable. Es realmente increíble porque se preocupa por todos y escribe canciones sobre sí misma y todos".

Willow Smith y Lady Gaga se conocen en ceremonias de premios

Willow Smith también inspiró a Lady Gaga

Algunas de las grandes actuaciones de Lady Gaga se han convertido en icónicas en sí mismas. Por ejemplo, su interpretación de "Born This Way" en los Grammy 2012, donde se puso un atuendo de látex, se hizo muy conocida. En una entrevista con Billboard, reveló que Willow Smith inspiró un aspecto de la actuación.

"Le dije a Willow que ella me inspiró a moverme el pelo de un lado a otro en el escenario". Esta es una clara referencia a la letra de la canción más famosa de Willow Smith, "Whip My Hair". Oportunamente, "Whip My Hair" es una celebración de la individualidad, al igual que gran parte de la música de Lady Gaga. Es increíble pensar que una artista novata como la hija de Jada Pinkett Smitth podría inspirar a un veterana experimentada como Gaga.

¿Crees que Willow Smith llegue a superar algún día a Lady Gaga?, ¿Te gustaría ver a ambas cantantes colaborar juntas? Dinos en los comentarios que piensas.