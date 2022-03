Willow Smith pide a la gente "ser amable" tras la bofetada de Will en los Oscar.

Willow Smith está predicando sobre la bondad solo unos días después de que su padre, Will Smith, golpeara a Chris Rock en los Oscar 2022.

En su historia de Instagram, la cantante de 21 años publicó una cita originalmente compartida por el orador motivacional Jay Shetty que decía: “¿Sabes quién está pasando por mucho en este momento? Literalmente todos. Solo sé amable.

El tono del mensaje reflejó uno similar publicado por la madre Jada Pinkett Smith, que decía: "Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso". En contraste, el hermano de Willow, Jaden Smith, de 23 años, aparentemente apoyó a su padre golpeando a Chris Rock justo después del ataque en vivo.

“Y así es como lo hacemos”, tuiteó poco después de que terminara la 94ª edición de los Premios de la Academia el domingo por la noche.

Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Oscar

Más temprano esa noche, Will, de 53 años, corrió al escenario de los Oscar para abofetear a Rock, de 57 años, después de que el comediante bromeara sobre la calva de Pinkett Smith, que se debe a su lucha contra la alopecia. El comediante de “Saturday Night Live” bromeó: “Jada, te amo. 'GI Jane 2', no puedo esperar".

Después de que Will golpeó Rock, ganó el Premio de la Academia al Mejor Actor por su papel en "King Richard". Durante su discurso de aceptación, la estrella de “Bad Boys” se disculpó con todos menos con Rock. Sin embargo, Will luego emitió una disculpa por escrito al comediante en Instagram al día siguiente.

¿Qué dijo Will Smith en su disculpa a Chris Rock?

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, escribió la tarde del lunes el ganador del Oscar. “Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de mi Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris”, agregó en su declaración. “Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

La Verdad Noticias informa que, se desconoce si Rock ha aceptado el mea culpa, pero el actor de “Madagascar” ha optado por no presentar cargos por la agresión en los Oscar.

