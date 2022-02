William Valdés regresa llorando a su antiguo trabajo, ¿Se va de Venga la Alegría?

William Valdés habla de su participación en "Despierta América"

El conductor de “Venga la Alegría” William Valdés regresó al matutino “Despierta América”, del cual formó parte algún tiempo y con lágrimas agradeció el apoyo que recibió durante su estancia.

Este 11 de febrero, William Valdes se ausentó del programa “Venga la Alegría” para integrarse como invitado especial en “Despierta América” conducido por Alan Tacher y Francisca Lachapel.

Hace cinco años, William salió del programa de forma abrupta, sin dar mayores explicaciones, sin embargo ahora el conductor se sinceró y con lágrimas en los ojos, habló sobre su salida.

Despierta América conductores

William Valdés habla sobre sus problemas en "Despierta América"

William Valdés formó parte del programa “Despierta América” y fue en 2017 cuando salió en medio de muchos rumores, que apuntaban que el conductor tenía un mal comportamiento por las adicciones a sustancias ilícitas y alcohol.

Tras su reciente regreso como invitado especial, el conductor William Valdés habló de su salida, entre lágrimas.

“Yo creo que lo más importante en la vida es ser agradecido y cuando yo entré aquí estuve agradecido, los primeros meses y después se me fue la cabeza”

El conductor reconoció sus errores y señaló que hasta su salida valoró lo que el matutino significaba en su vida.

“Despierta América para mí significa muchísimo, es mi primera casa, es donde crecí, donde la gente, el público me vio, donde cometí muchísimos errores pero bueno, pues aquí estamos”.

William Valdés reconoció problemas de comportamiento

El conductor de "Venga la Alegría" acepta que tuvo problemas por su comportamiento

El conductor del matutino de Tv Azteca, ofreció disculpas a las personas del programa a quienes afectó por su comportamiento y afirmó que los años en los que ha estado fuera del programa le han servido para aprender.

“Les pido una disculpa a ustedes porque no fui el mejor compañero porque no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, me creía que me lo merecía todo”.

“Lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Para mí, Despierta América lo era todo y no lo sabía”.

William Valdés señaló que al paso de los años ha aprendido la lección, pues ya conoce el valor de la humildad, las disculpas del conductor conmovieron al público, quienes piden al programa su regreso.

