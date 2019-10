William Valdes ex conductor de Televisa se presenta en "Venga la Alegría"

El conductor William Valdes causó revuelo en las redes sociales al anunciar su participación en el reality show "Exatlón México" en su tercera temporada, pues como recordamos durante algunos meses formó parte del programa matutino "Hoy" de Televisa, donde se desempeñó realizando divertidos videos de los conductores en el detrás de cámaras, así como entrevistas a famosos.

El presentador cubano decidió dejar la empresa de San Ángel para formar parte del programa de deportes extremos, pues así lo confirmó en una de sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que fue elegido para ser el conductor de las redes sociales.

Su presencia en TV Azteca dividió opiniones en Instagram, pues algunos mencionaron que estaban felices de verlo en otra televisora, pues su presencia en "Hoy" tenía pocas intervenciones, sin embargo, el conductor se despidió del reality show tras haber estado durante dos meses en la República Dominicana.

"Me despido de República Dominicana de los que me hicieron compañía estos dos meses. El equipo de entretenimiento de donde me estaba quedando son los máximo y gente con mucho talento. Los quiero mucho". Mencionó el cubano.

Tras su llegada a México, el conductor fue uno de los invitados para presentarse en "Venga la Alegría", para contar sus experiencias sobre las grabaciones del programa "Exatlón México", el presentador cubano se mostró feliz y emocionado de estar en el foro de TV Azteca.

Valdes a través de sus historias de Instagram, expresó la emoción que tenía de poder conocer a todos los conductores de "Venga la Alegría" y por supuesto de compartir los momentos que disfrutó durante su participación en el reality show.

El conductor cubano William Valdes, reveló a sus fieles seguidores que estará realizando nuevos proyectos en la televisora del Ajusco.

