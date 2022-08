William Valdés dice que Jolette "no canta nada" y ella responde enfurecida

William Valdés y Jolette protagonizan pelea en redes

Tremendo agarrón el que se dieron la noche de ayer la polémica ex académica Jolette y William Valdés, conductor de "Venga la Alegría", llevando incluso a abrir un fuerte debate que los internautas posicionaron en las tendencias de Twitter.

Todo comenzó cuando el antes mencionado conductor cubano aseguró en el matutino "Venga la alegría" que Jolette no cantaba nada y que a comparación de Rubí tendría más carisma la representante de San Luis Potosí.

Jolette, quién recientemente confesó haber sido secuestrada por La Academia, utilizó su cuenta de Twitter para responderle al conductor y de tal manera iniciar una fuerte pelea.

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, fue a través de la red social Twitter dónde William Valdés dio a conocer su descontento luego de que Jolette lo llamó misógino y extranjero.

"La señorita Jolette decide decirme que soy un “misógino” por que en VLA dije que ella no cantaba en su generación…. Donde esta la mentira, usa la palabra “extranjero” despectivamente. Así es como se motiva la xenofobia en Mexico", indicó.

De tal manera la ex académica aseguro que Valdés fue quién realmente ha sido constante con los ataques en su persona y que al menos debería disculparse pues realmente no lo conoce y no le ha hecho nada.

"Nadie está preguntando tu opinión. No tienes derecho a tomarme como referencia, sin conocerme, cada vez que puedas. Primero conoce mi historia ahí y luego discúlpate, porque la primera vez, no es", dijo.

Como era de esperarse los internautas en dicha red tomaron bando y aunque en cierta parte Valdés podría tener la razón tras asegurar que Jolette no cantaba nada, la simpatía y la conexión de la entonces cantante todavía es fuerte con el público, de tal manera que su nombre se apoderó de las tendencias, pues todos se unían para defenderla.

"Hay no vale la pena tu tiempo hermosa de q se puede esperar de una persona así", es la clase de comentarios que abundan.

El paso de Jolette en La Academia

Como seguramente sabrás fue en la cuarta generación desde polémico reality show cuando Jolette, representante de Guadalajara, logró llevar al programa a números de audiencia poco antes pensados, pues a pesar de que no cantaba bien, sus peleas con Lolita Cortés fueron lo más destacado del concurso.

Además se supo que para la generación 20 años que recientemente terminó y coronó a Cesia de Honduras como ganadora, la producción de TV Azteca habría buscado a Jolette para que tuviera una aparición especial, sin embargo ésta por motivo de contrato con Televisa y en específico el "Programa Hoy" no pudo concretar su llegada.





