Uno de los superhéroes más poderosos de Marvel finalmente se une al Universo Cinematográfico de Marvel. Will Poulter ("Midsommar") ha conseguido el papel de Adam Warlock en "Guardianes de la Galaxia 3", que el guionista y director James Gunn comenzará a filmar a finales de este año.

"Bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter", publicó Gunn en Twitter el lunes. “Es un actor increíble y un tipo maravilloso. Te veo en un par de semanas". El británico Poulter hizo su debut cinematográfico en "Son of Rambow" de 2007 y "The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader" de 2010.

La mayoría de las audiencias, sin embargo, probablemente recuerden a William Poulter como el incómodo adolescente en “Somos los Molineros” de 2013 al que una tarántula muerde sus testículos.

¿En dónde ha participado el actor William Poulter?

William Poulter se une a "Guardianes de la Galaxia 3" como Adam Warlock.

William Poulter también ha desempeñado papeles destacados en la franquicia "The Maze Runner" y "The Revenant" de 2015, y actualmente se le puede ver en la serie limitada "Dopesick" en Hulu.

Gunn se burló de la presentación de Adam Warlock en uno de los teasers de créditos intermedios de "Guardians of the Galaxy Vol. 2", después de que Ayesha (Elizabeth Debicki), líder del pueblo soberano, crea un ser al que llama “Adam”, con el propósito de destruir a los Guardianes de la Galaxia.

El personaje se introdujo por primera vez a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, creado en un capullo especializado para ser, efectivamente, el humano perfecto. Sus poderes (vuelo, superfuerza, regeneración, manipulación de energía) son completos y rivalizan con los personajes de Marvel más poderosos jamás creados.

¿Cómo influirá Warlock en Guardianes de la Galaxia 3?

La Verdad Noticias informa que, gran parte de la historia del cómic de Adam Warlock estuvo relacionada con las Infinity Gems (llamadas Infinity Stones en el MCU), especialmente la Soul Gem, pero dados los eventos de "Avengers: Endgame", no está claro cuánto influirían en "Guardianes de la Galaxia 3".

Otra historia de cómic popular involucra la transformación de Adam Warlock en Magus, una criatura loca y peligrosamente poderosa, que llevó a los Guardianes de la Galaxia a la órbita de Kang the Conqueror, uno de los Big Bads of the MCU recientemente establecidos (interpretado por Jonathan Grandes Ligas).

Cualesquiera que sean los planes actuales de Gunn para incorporar a Warlock en la MCU, el cineasta ha dicho que originalmente quería presentar al personaje en “Guardians Vol. 2 ”, pero finalmente eligió aplazar el debut a "Guadrianes de la Galaxia 3" Se espera que el elenco completo de "Guardianes" regrese para su tercera aparición, incluidos Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper y Vin Diesel.

“Guardianes de la Galaxia Vol. 3” está programado para debutar el 5 de mayo de 2023.