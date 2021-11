William Lucking, actor de Star Trek, muere a los 80 años

William Lucking, un actor de carácter mejor conocido por interpretar el papel del miembro de Sons of Anarchy "Piney" en la exitosa serie de FX TV, entre otros papeles, falleció.

Deadline trae la noticia de la muerte de Lucking, citando la confirmación de su representación. El actor murió en su casa en Las Vegas, Nevada, el lunes 18 de octubre.

En un comunicado, su esposa Sigrid Lucking escribió: "Aunque William a menudo interpretaba a los duros y fuertes, en su vida real era un hombre elegante con un intelecto brillante que amaba para discutir sobre política y asuntos de actualidad, discutir sobre filosofía y física, y afirmar opiniones precisas sobre el arte y la poesía ".

Nacido el 17 de junio de 1941 en Michigan, Lucking se graduó de UCLA con una licenciatura en literatura antes de trasladar su talento al escenario y luego a la pantalla.

Su carrera en televisión comenzó en la década de 1960 cuando hizo apariciones especiales en programas de televisión como Ironside, Mission: Impossible, pelicula protagonizada por Tom Cruisse, Lancer, The Virginian, The Partridge Family y Bonanza.

Detalles de la muerte William Lucking

El actor murió a los 80 años

Su imagen de tipo duro en la pantalla también lo llevaría a la pantalla grande, incluyendo The Magnificent Seven Ride, la última entrega de la serie del oeste; y películas posteriores como Erin Brockovich, Red Dragon, The Rundown y Contraband.

Sin embargo, Lucking trabajó principalmente en televisión con la asombrosa cantidad de más de 150 créditos, incluido un arco de tres episodios en Star Trek: Deep Space Nine como Furel.

Sus otras apariciones incluyeron el Kung Fu original, The Incredible Hulk, Dallas, M * A * S * H, The A-Team, TJ Hooker, Magnum, PI, The X-Files y múltiples episodios de Murder, She Wrote.

Los espectadores de televisión actuales quizás reconocen mejor a Lucking por su papel de Piney en Sons of Anarchy, interpretando a uno de los "estadistas mayores" del club de motociclistas fuera de la ley (luciendo uno de sus parches característicos de los "Primeros 9") y el padre del personaje de Ryan Hurst " Opie ".

A pesar de mantener una parte en el club, la salud de Piney en la serie se había deteriorado, lo que hizo que rara vez manejara una motocicleta en la serie y se moviera principalmente en su camioneta de marca registrada.

El personaje se convirtió en un favorito de los fanáticos durante las temporadas en las que estuvo involucrado, pero finalmente fue asesinado en la cuarta temporada, ya que las muchas acciones traicioneras que involucraron al grupo titular continuaron desbordando.

A William Lucking le sobreviven su esposa Sigrid y dos hijas con familias, Marjet Lucking y Juliana Ryan. Nuestras condolencias están con ellos durante este tiempo.

