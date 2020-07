William Levy y Elizabeth Gutiérrez ya NO se casarán y esta es la razón

No se puede negar que Elizabeth Gutiérrez y William Levy han logrado convertirse en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo latinoamericano, pero al parecer ya no existe el interés de consumar su amor en una boda, esta noticia ha sido dada a conocer por la misma actriz.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron en el 2003 durante un concurso titulado ‘Protagonistas de novela’, poco tiempo después de que abandonaran el programa se supo que ambos actores se habían vuelto muy amigos y que Miami fue la ciudad donde ellos decidieron darse una oportunidad en el amor.

Pero a pesar de tener más de quince años juntos, ellos nunca han hablado de planes de boda ante los medios de comunicación, situación que ha desencadenado a que surgen rumores de una crisis sentimental, mismos que han sido desmentidos en más de una ocasión además de que en redes sociales siempre se les ve derrochando amor.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez llevan 17 años juntos.

Elizabeth Gutierrez se siente plena con William Levy

Elizabeth Gutiérrez confesó en una entrevista al programa ‘El Break de las 7’ de Univisión que al principio de su relación si tenía la ilusión de llegar al altar de la mano de William Levy, pero que decidió abandonar esta idea después de que nacieran sus hijos Christopher Alexander y Kailey Alexandra.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez tienen dos hijos: Christopher y Kailey.

“Ya me siento casada, la verdad. Creo que el compromiso más grande es una familia, mucho más que un matrimonio”, mencionó la actriz.

Te puede interesar: ¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez llevan meses separados?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez tienen una familia hermosa.

Elizabeth Gutierrez, conocida por haber sido parte de exitosos proyectos en Televisa, Univisión y Telemundo, confesó que su relación con William Levy no se desarrolló como ella esperaba pero que no tiene problema en ello ya que actualmente se siente plena con la familia que forjó junto al actor cubano. Finalizó diciendo que los planes de boda ya no son tan importantes como lo eran antes.

Fotografías: Instagram