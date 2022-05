William Levy sufrió mucho con el terrible accidente de su hijo en Florida

Christopher Levy sufrió un terrible accidente en un carro de golf a principios de octubre del 2020.

La Verdad Noticias dio a conocer en octubre de 2020 que Christopher Alexander Levy, el hijo mayor de William Levy, sufrió un accidente mientras manejaba un carro de golf en el condado de Broward en Miami, el cual provocó que no pudiera caminar por varios meses.

Ahora, el actor revela el impacto que tuvo este incidente en su vida y lo mucho que sufrió al tener que abandonar a su hijo en medio de su recuperación por cuestiones laborales, ya que tenía el compromiso de viajar a Colombia para grabar las escenas del remake de ‘Café con aroma de mujer’, mismo que se estrenó en mayo del 2021 por la señal de Telemundo.

El trágico accidente provocó que el hijo del actor no pudiera caminar durante varios meses.

“Mi hijo tuvo un accidente y no pudo caminar durante unos meses. Me tuve que ir a trabajar y fue muy difícil para mí… Yo era el que lo cargaba, su mamá también, estamos ahí apoyándolo y me tuve que ir”, mencionó el galán de telenovelas en una entrevista exclusiva con el presentador español Pablo Motos para el programa El Hormiguero.

Su hijo logró salir adelante

Más honesto que nunca, el actor recordó este difícil momento de su vida.

Visiblemente afectado, el actor recordó cómo fue la convivencia con su hijo a distancia al comienzo del rodaje del remake de 'Café con aroma de mujer’, misma que ya está disponible en Netflix: “En medio de la grabación hablaba con él, de lo estaba pasando en el hospital y todo… Lloraba diciendo que lo iba a conseguir (refiriéndose a su recuperación)”.

Afortunadamente, Christopher Alexander Levy pudo recuperarse y ahora intenta rehacer su vida, lo cual pone muy feliz a William Levy, quien mencionó: “Gracias a Dios está bien, después de un año y medio, está de regreso en el béisbol. Todos los doctores pensaban que no iba a regresar, pero con el esfuerzo y las ganas lo logró hacer, y eso es una felicidad para mí”.

¿Qué está haciendo en la actualidad William Levy?

Hoy en día, el cubano es uno de los actoras más solicitados de la cadena Telemundo.

Tras el arrollador éxito del remake de ‘Café con aroma de mujer’, se sabe que William Levy se ha mudado a España para grabar la serie ‘Montecristo’ junto a Esmeralda Pimentel. En lo que respecta a su vida sentimental y tras separarse de Elizabeth Gutierrez, el actor está envuelto en rumores de una posible relación con la actriz española Alicia Sanz.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales