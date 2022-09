William Levy reveló el motivo por el que no hubo boda con Elizabeth Gutiérrez

El famoso cubano William Levy es uno de los galanes más cotizados de la tv en la actualidad y su vida amorosa es de gran interés para todas sus admiradoras que aún desconocen el motivo por el que no ha llegado al altar.

Pero recientemente, el actor por fin decidió abrirse más al público y reveló un gran dato de su vida que te contaremos en La Verdad Noticias. Aclaró por qué nunca ha querido contraer matrimonio, ni siquiera con su ex pareja Elizabeth Gutiérrez.

¡A pesar de que la pareja estuvo en una relación por 19 años! Ni aunque ya habían formado una familia puesto que tuvieron dos hijos. Así, en una reciente entrevista que le realizaron en España el actor contó sus motivos por el que no ha querido una boda.

Este es el por qué William Levy no quiere casarse

¿Por qué no se casó William Levy?

William Levy contó los diversos motivos por los que está en contra del matrimonio, incluso aunque estuvo mucho tiempo de novio con la mamá de sus dos hijos, Elizabeth Gutiérrez, a pesar de que la describe como una gran mujer y madre.

Uno de estos motivos es que para el actor cubano, el matrimonio es un gran paso en la vida de alguien y reveló que aún no se siente listo para cambiar su vida a ese grado, sin embargo, no descarta que en algún momento crea que es el momento indicado:

"Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será" dijo el actor.

¿Por qué se separó William Levi?

William Levy fue infiel con Alicia Sanz.

Se reveló que el guapo actor William Levy se separó de Elizabeth Gutiérrez porque él le fue infiel con una actriz española llamada Alicia Sanz. Asimismo, se piensa que el cubano pudo tener un romance con una participante de Acapulco Shore.

