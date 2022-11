William Levy recuerda con dolor la hambruna que vivió en Cuba

Las declaraciones del actor cubano han conmovido a su fanaticada.

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que se diera a conocer que William Levy protagonizaba la nueva portada de la revista GQ España, quién lo ha nombrado Hombre del Año 2022. Además de derrochar galanura en la coqueta sesión de fotos, el actor ofreció una íntima entrevista donde habló de su dura infancia en Cuba y muchas otras cosas más.

“Doy gracias a Dios por haber tenido una infancia austera en Cuba, porque ahora disfruto todo al máximo. Cuando lo paso mal, recuerdo el hambre que pasé allí", declaró el apuesto actor cubano a Víctor M. González, el periodista español que estuvo a cargo de la entrevista.

El actor cubano posó ante la cámara de Silvia Tortajada, quien supo capturar la elegancia y galanura que lo caracteriza en el número de diciembre / enero 2023 de GQ España.

Las palabras del actor han sido aplaudidas y celebradas por su fanaticada, quienes a través de las redes sociales le dedicaron cientos de piropos, pues no se puede negar que el protagonista de la nueva versión de 'Café con aroma de mujer' a cargo de Telemundo se mira más guapo que nunca.

Así fue la dura infancia de William Levy

Fue en 1995 cuando el cubano dejó su tierra natal para mudarse a Estados Unidos, en donde inició su carrera artística siendo modelo de publicidad.

En esa misma entrevista, la ex pareja de Elizabeth Gutierrez contó lo difícil que fue crecer en Cuba: “Mi infancia fue muy linda, a pesar de que no teníamos nada. Vivíamos bajo la dirección de un Gobierno que nos daba de comer lo que quería. Las raciones eran un pan por persona al día, y un cuarto de pollo por persona al mes”.

Asimismo, recordó que quedó maravillado cuando vio que en Estados Unidos se vivía una situación totalmente diferente: “Yo llegué allí y me sorprendieron las luces, verlo todo alumbrado, porque en Cuba la luz… Me sentí un poco perdido, no podía imaginar que existía un mundo así. Es una experiencia que aún no se me ha quitado de la cabeza”.

¿Cuántos años tiene William Levy?

No se puede negar que el actor sigue siendo uno de los galanes más cotizados de la televisión hispana.

William Levy nació el 29 de agosto de 1980, por lo que ahora tiene 42 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor nacido en Cojimar, Habana del Este, La Habana, Cuba debutó en el mundo del entretenimiento en el 2002 y hoy en día es considerado uno de los galanes más cotizados de la televisión hispana.

