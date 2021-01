William Levy muestra FOTO ÍNTIMA junto al espejo ¡Macizo!

William Levy es uno de los galanes de las telenovelas latinas que actualmente se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma pero también por la belleza de su cuerpo que siempre se encuentra bien trabajado en el gimnasio.

El famosa actor cubano siempre ha vuelto una locura sus fans con su cuerpo, por ello para consentirlas compartió una imagen íntima en la que ha lucido una trabajada y atractiva parte de sus cuerpo.

La foto íntima de William Levy

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el esposo de Elizabeth Gutiérrez ha compartido una fotografía en la que ha lucido los cuadros de su ardiente abdomen, mismo con el que se ha robado los suspiros de sus fans.

Tal parece que el artista cubano aprovechó esta publicación y mandó un mensaje a sus seguidores, invitándolos a cuidar su cuerpo por medio del ejercicio y una buena alimentación como la que el lleva para lucir tremendamente radiante:

Haga ejercicio para estar en forma, NO delgado. Come para nutrir tu cuerpo y recuerda sonreír a menudo... espera, no a menudo. Sonríe todo el tiempo de mierda LOS AMO A TODOS.

Como era de esperarse sus fanáticas no se resistieron y empezaron a comentar la imagen, en la que reconocieron la belleza del actor, mientras que otras le declararon su amor.

No hace mucho William recientemente celebró la Navidad, lejos de los suyo, debido a que se encuentra en las grabaciones del remake "Café con aroma mujer", proyecto que lo tiene radicando en Colombia y se mantiene a distancia de su amada.

Café con aroma de mujer

La cadena estadounidense Telemundo anunció recientemente a producción de una nueva versión de Café, con aroma de mujer, una de las telenovelas colombianas más exitosas de todos los tiempos.

Cabe destacar que la exitosa telenovela, producida por RCN Colombia, fue escrita por el fallecido libretista Fernando Gaitán, también escritor de Yo soy Betty, la fea, y emitida entre 1994 y 1995 en Colombia. Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker fueron los protagonistas, encarnando los recordados personajes de Gaviota y Sebastián Vallejo.

