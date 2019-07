William Levy le suplica trabajo a Televisa, pero le dicen que no ¡POR VIEJO!

William Levy era considerado como uno de los actores más populares de México. De origen cubano, el actor inició con telenovelas dirigidas al público latino de Estados Unidos.

Sin embargo, fue gracias a su talento, que la productora Carla Estrada le dio la oportunidad de incursionar en la televisión mexicana como actor secundario en la telenovela ‘Pasión’, para después conseguir su primer protagónico con ‘Cuidado con el Ángel’, la cual rompió récords de audiencia.

Después de haberse sentido satisfecho con las telenovelas, el actor decidió cerrar el ciclo e iniciar una nueva fase en su carrera actoral, pero ahora en Hollywood, donde no le ha ido mal..pero tampoco tan bien. Por esta razón, el cubano lleva muchos años viviendo en Miami, Florida, junto a su esposa e hijos.

Hace algunos meses, seguro del inmenso amor que siente por México, William Levy regresó al país para participar como presentador en la ceremonia de unos importantes premios, un acontecimiento que acaparó toda la atención, pues tenía mucho tiempo que el galán no aparecía en televisión.

Por supuesto, aprovechó su visita para abrir su corazón y fue sincero al expresar parte de las razones que justifican su ausencia en la pantalla chica:

“No me ha llegado ninguna oferta de trabajo. Quizás porque saben que he estado enfocado en el cine, no sé”.