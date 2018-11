William Levy le devuelve el golpe a Juan Osorio con un duro mensaje (FOTO)

El día de ayer las redes se encendieron, cuando durante una entrevista el famoso productor Juan Osorio reveló que William Levy es un malagradecido y se niega a trabajar con él, pues dijo que le parecía de muy mal gusto que William Levy olvidó sus inicios y se ha negado a trabajar con Televisa, cuando esta fue la empresa que le dio su fama.

Estoy seguro de que pensó que decir cosas negativas sobre mí llamaría más la atención y quizás lo hizo.

La polémica se desató en contra del actor cubano William Levy, pues muchos estuvieron de acuerdo con las palabras del productor, pero el famoso actor no hizo ningún comentario al respecto…hasta hoy.

Al parecer la situación se salió de control y esto provocó la molestia de William Levy, quien decidió ponerle un alto al escándalo y respondió a las difamaciones de Juan Osorio.

El famoso actor, a través de su cuenta de Facebook compartió una foto con un mensaje dirigido al productor, donde señaló que solo busca llamar la atención, pues está desesperado.

William Levy compartió la fotografía con el siguiente mensaje:

“Estoy seguro de que pensó que decir cosas negativas sobre mí llamaría más la atención y quizás lo hizo. Pero tristemente, sus esfuerzos por atacar mi persona solo sirven para revelar su propia naturaleza patética e ignorante.

El mensaje continua con una larga lista de todos los puntos que quiso aclararle a Juan Osorio, aquí te dejamos el mensaje completo:

Esto se me hace chistoso porque nunca se ha cruzado ni tomado un café conmigo.

Permítanme aclarar las cosas:

1. Primero este individuo en particular ha sido y siempre será considerado como un productor de bajo grado. No hay ningún escenario en el que alguna vez considere trabajar con él, por lo que su respuesta en sí es casi tan irrelevante como él. No puedo culparlo por no conocerme, al fin nunca me juntaría con personas como él. Pero si me conociera, sabría que ser padre está antes que cualquier otra cosa en mi vida, incluida mi carrera. Trabajar durante 6 días a la semana durante 8 o 10 meses seguidos año tras año, inevitablemente no solo es emocionalmente agotador pero tampoco me da el tiempo de compartir con mis hijos como me gustaría. Uno crece y nuestras prioridades cambian con el tiempo. En última instancia, si me veo obligado a elegir entre las novelas y mis hijos, elegiré a mis hijos en todo momento.

2. Me gustaría decirle a mi público latino, especialmente el de México, quien fue el primero en ver mis principios como actor y el cual me dio y me ha seguido dando tanto cariño, que no saben lo que extraño trabajar en México, lo he dicho en varias ocasiones y lo seguiré diciendo porque es lo que siento. Espero con todas las ganas poder encontrar algún proyecto con el cual pueda regresar a México ya sea en Cine, Teatro, o Novela.

Los artistas que tienen la desgracia de verse obligados a poner sus carreras en manos de productores incompetentes como éste, sufren mucho. Siempre trabajamos deseando que llegue el día en que podamos elegir esos proyectos que nos hacen felices y que valgan la pena alejarse de la familia por un tiempo porque amas lo qué haces.

3. Afortunadamente, tuve la bendición de trabajar con productores excepcionales como Carla Estrada y Nathalie Lartilleux quienes me permitieron contar historias de las que siempre estaré sumamente orgulloso.

4. En medio de esa búsqueda de grandes historias y proyectos decidí abrirme puertas en el mercado en inglés (al igual que muchos otros compañeros lo han hecho) al mismo tiempo produzco mis propios proyectos en español, comenzando con “ EN BRAZOS DE UN ASESINO”, que finalizará la postproducción el próximo mes.

Hice ésta película exclusiva y específicamente para el mercado latino, y sobre todo tuve en cuenta a los fanáticos de mis novelas en cada paso del camino.

En fin, en los últimos 5 años de mi vida me he dedicado a mis hijos y a alcanzar otras metas, a hacer realidad otros sueños. Esto, no creo que sea el significado de ser Malagradecido.

5. Cada vez que alguien así decide hablar de sí mismo así; siempre trato de encontrar la lección que pueda usarse para beneficiar a nuestros hijos. En este caso, la lección es clara: siempre habrá personas que tienen veneno corriendo por sus venas. Siempre intentarán levantarse jalando para abajo a los demás. Los verdaderos ganadores serán los que mantengan la energía en levantar a otros.

Gracias a Juan por darles el ejemplo a nuestros hijos de quien no se debe ser en la vida, de cómo no expresarse de los demás, pero sobre todo por mostrarles lo que realmente significa ser vergonzoso.