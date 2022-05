William Levy lanza melancólico mensaje y Elizabeth Gutiérrez reacciona

William Levy y Elizabeth Gutierrez se lanzan indirectas en redes sociales.

A través de sus redes sociales William Levy compartió un mensaje que fue considerado como “triste”, mismo que demostraría que está viviendo un momento difícil por su separación de Elizabeth Gutiérrez, sin embargo la conductora no se quedó callada y publicó una “indirecta”.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que William Levy dio a conocer mediante un misterioso mensaje que se estaba separando de Elizabeth Gutiérrez y ante esto las críticas no se hicieron esperar, pues muchos señalaron que se debía a una infidelidad por parte del actor.

Sin embargo en este proceso, los famosos se han mantenido activos en redes y han mostrado mensajes refiriéndose a su divorcio.

¿Qué pasó con William Levy y su esposa?

William Levy publica mensaje "melancólico" con referencia a su aún esposa.

El actor William Levy, publicó una reflexión, por medio de sus historias de Instagram, misma que ha sido considerado que fue un mensaje para su aún esposa.

“Que sea eterno todo aquello que nos hace bien y nos da felicidad”, posteriormente por medio de otra publicación dijo:

“Con el tiempo aprendí que hay que creer en los hechos no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras”.

Ante estas palabras, Elizabeth Gutiérrez no se quedó callada y en sus redes sociales, aunque sin mencionar al actor dijo: Las palabras no me lastimaron. La persona que las dijo, sí”.

¿Qué ha dicho William Levy de su divorcio?

Los famosos no han brindado ningún comunicado sobre su relación y su separación.

Aunque sus mensajes en redes sociales de William Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez no han sido con dedicatorias, sus fanáticos no tardan en descifrar qué se tratan de indirectas, mostrando que no llevan una relación cordial.

Hasta el momento William Levy y tampoco Elizabeth Gutiérrez no han dado ningún comunicado oficial que aborde el estatus de la relación.

