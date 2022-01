William Levy anuncia su separación con Elizabeth Gutiérrez, por redes sociales

William Levi anuncia separación en Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, William Levy dio a conocer su separación de Elizabeth Gutiérrez después de varios años de matrimonio, sin embargo a los pocos minutos el actor borró la publicación.

Cada vez es más común que los famosos den a conocer aspectos importantes de su vida, a través de las redes sociales, pues prefieren ser ellos mismos los que den la versión real de los hechos.

Por ello, es posible que el actor William Levy decidiera anunciar su separación por medio de Instagram, pero lo que ha sorprendido a sus fanáticos es que el actor, parece arrepentido de haber dado la noticia.

William Levy y su esposa

El actor anunció su separación por medio de redes sociales

Hace un par de meses, se dio a conocer que el actor William Levy tenía problemas con su esposa; la actriz Elizabeth Gutiérrez, por lo que el cubano habría tenido que dejar su hogar, y todo parece indicar que la situación empeoró, al grado de que decidieron dar por terminada su relación amorosa.

Con un mensaje en sus historias, mismo que también eliminó poco después, William habló de la separación con Elizabeth y cuáles eran sus planes como familia, ya que la pareja tiene dos hijos.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación”.

“Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", se leía en la publicación.

William Levy elimina post de su separación

William Levy elimina la publicación sobre su separación

A los pocos minutos de dar a conocer su separación, eliminó la publicación, pero varios internautas lograron capturar el post.

Hasta el momento, se desconoce si el actor cubano William Levy fue víctima de hackeo y que alguien quiso jugar una broma pesada.

Sin embargo, hace unos minutos, el cubano subió otra imagen, dejando el claro que está listo para iniciar una nueva etapa en su vida.

"I'm ready for the new chapter in my life", escribió, para afirmar que no le preocupa el pasado y que está listo para abrirle las puertas a nuevas oportunidad que prometen mejorar su vida.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez unieron sus vidas en el 2003 y de la relación tuvieron dos hijos, que ahora tienen 17 y 11 años de edad.

