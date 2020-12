William Levy ¿Volverá a ser PADRE? Su familia da una gran NOTICIA

William Levi es uno de los apuestos actores latinos que han resaltado en el mundo de los espectáculos y que ahora junto a su familia se han vuelto tendencia, ya que han dado a conocer una gran noticia.

Resulta que la familia de Elizabeth Gutiérrez y William Levy volvió a crecer y a través de un tierno video anunciaron la llegada de un nuevo integrante a su familia.

La gran noticia de la familia de William Levy

Ha sido durante la celebración de la Navidad, el famoso actor William Levy y su esposa Elizabeth Gutiérrez anunciaron que su familia estaba creciendo y le dieron la bienvenida a un nuevo integrante.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la propia modelo mexicoamericana compartió la increíble noticia y con mucha emoción reveló que su hija recibió una mascota entre los regalos que dejó Santa.

Por si fuera poco en el portal TVNotas, la esposa del galán cubano publicó el tierno video en donde se ve cuando la pequeña rompe en llanto al notar que había un perrito dentro de las cajas y colapsa de felicidad.

“El mejor regalo que puedo recibir es ver la sonrisa de mis hijos.. haría lo que fuera por verlos felices.. amo mis niños".

Tal parece que la adolescente se quedó dormida junto a su nueva mascota pues no quiere pasar ni un segundo si no es a su lado, pues durante la grabación se notó la ausencia de Levy, quien no pudo pasar estas fiestas junto a su familia debido a que se encuentra filmando su nueva telenovela.

Cabe recordar que William Levy nació en Cojímar, municipio de Habana del Este en la provincia de La Habana. Poco antes de cumplir quince años emigró legalmente a Estados Unidos debido a que su padrastro obtuvo asilo político y pudo sacar a su familia de Cuba.

