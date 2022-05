Willem Dafoe y la verdad no contada del duende verde en Spider Man

Willem Dafoe y la verdad no contada del duende verde

Spider-Man tiene uno de los elencos de supervillanos más intrigantes y eclécticos del mundo de los cómics, ninguno más letal que Duende Verde. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, el personaje se desató originalmente en las páginas de "The Amazing Spider-Man" #14.

Concebido como un villano único, el personaje fue recibido lo suficientemente bien como para convertirse en un pilar importante de la serie.

En el camino, el Duende se desarrollaría y finalmente se le colocaría en el papel del némesis más letal de Spidey. Como catalizador de varios eventos importantes en los cómics, el legado del personaje se aseguró hace mucho tiempo.

El Duende Verde recibió un impulso adicional en popularidad a partir de su inclusión en "Spider-Man" de Sam Raimi en 2002.

Willem Dafoe tuvo el honor de llevar a la gran pantalla al entusiasta de las bombas de calabaza que montaba planeadores, y su interpretación del personaje hirió hasta ser tan popular que repitió el papel en "Spider-Man: No Way Home" con gran éxito. Aquí hay algunos datos sobre Green Goblin de Dafoe que quizás aún no conozcas.

Willem Dafoe realmente luchó por el papel

Inmediatamente vale la pena notar cuanto luchó Willem Dafoe por el papel del Duende Verde. Tenga en cuenta que esto fue a principios de la década de 2000, cuando las películas de cómics apenas comenzaban a convertirse en un producto de moda.

Películas anteriores como "Blade" y "X-Men" tuvieron éxito tanto desde el punto de vista financiero como crítico, lo que ayudó a cambiar la percepción de los cómics como veneno de taquilla.

Dafoe definitivamente sintió el cambio en la industria y, deseando un regreso a las películas de estudio más grandes, aprovechó la oportunidad. "Me reuní con Sam [Raimi] y el estudio y dije: 'Quiero hacer esto'", dijo Dafoe a The Guardian.

“Y el estudio dijo: 'Bueno, tenemos una larga lista de personas en mente'. Y dije: 'Ponme en la cinta'". Luego, el estudio envió a un director de casting a España, donde Dafoe estaba filmando una película diferente en ese momento, y terminó haciendo una prueba de pantalla en su habitación de hotel (por Vanity Fair) .

El actor también ha notado cuántos de sus contemporáneos se burlan de su deseo por el papel. La clara pasión y el deseo de Dafoe por el papel del Goblin definitivamente resonaron en el director de reparto y, finalmente, también en Sam Raimi. Esto llevaría a Dafoe a ser elegido para el papel, y el resto, como dicen, es historia.

El diseño original del Duende Verde era muy diferente

Ya sea que lo ames o lo odies, el disfraz de acción en vivo de Green Goblin es ciertamente sorprendente. Sin embargo, la versión final del atuendo en pantalla de Gobby inicialmente se vería muy diferente al que obtuvimos.

Al principio de la producción de la película, el diseño del Green Goblin originalmente estaba mucho más en línea con su contraparte del cómic.

A diferencia de la versión final, un traje de vuelo y un casco de alta tecnología, el aspecto original era más detallado visualmente (según The Hollywood Reporter). Ese diseño anterior se ha archivado a través de una serie de videos detrás de escena del estudio de efectos especiales Amalgamated Dynamics.

A través de estos videos archivados, se revela que el diseño tenía un rostro extremadamente expresivo y penetrantes ojos amarillos. Además, la máscara habría incluido las grandes orejas características de Goblin y una variación de su extravagante gorro morado.

A pesar de lo mecánicamente impresionante que era el aspecto anterior, finalmente resultó demasiado complicado y engorroso para que cualquier actor potencial lo usara en una producción completa. Esto llevaría a descartar el diseño más cómico, lo que daría como resultado un diseño final (comparativamente) menos engorroso. Aún así, es interesante pensar en cómo la película podría haber sido diferente con el aspecto original en juego.

Las críticas al disfraz de 2002 se reflejaron en No Way Home

A pesar de lo técnicamente impresionante que fue el traje de Green Goblin de acción en vivo, lamentablemente no fue recibido de la mejor manera por los fanáticos incondicionales de los cómics.

El traje y, más específicamente, el casco de Goblin fue objeto de muchas burlas y críticas por parte de los fans de Spidey. Incluso el renombrado parodista Weird Al Yankovic le daría un golpe al diseño fallido en su canción de 2003 "Oda a un superhéroe".

Incluso en los 20 años transcurridos desde el lanzamiento de la película original, las bromas sobre el diseño nunca han disminuido. En última instancia, serían estas críticas las que provocaron que el equipo creativo detrás de "Spider-Man: No Way Home" hiciera algunos cambios importantes.

En una entrevista con The New York Times, Dafoe confirmó que las críticas contra el diseño original se tuvieron en cuenta durante la producción de "No Way Home".

Esto daría como resultado que Norman destruyera el casco en un acto de desafío después de su primera aparición en la película.

Durante el resto de la película, Dafoe sería libre de mostrar su rostro extremadamente expresivo como el Goblin con un atuendo más parecido al de los cómics. La capacidad de ser el Duende Verde con el rostro completamente expuesto definitivamente permitió a Dafoe elevar la amenaza sádica del personaje. Para muchos fanáticos y críticos, fue un placer especial ver al personaje exhibido en una forma diferente y mucho más siniestra.

