Will.i.am revela odisea de trabajar con Maluma: “se volvió muy crítico con todo”

"Feel the Beat", una pista del reciente álbum bilingüe inglés-español de Black Eyed Peas, "Translation", presenta la primera colaboración del grupo con la estrella de la música latina, Maluma.

En una entrevista esta semana para “Variety's Power of Young Hollywood”, el líder de la agrupación pop,Will.i.am, revela que fue la tercera canción que el grupo intentó producir con el fenómeno del reguetón de 26 años de Colombia, Maluma.

“El verso de 'Feel the Beat' se escribió originalmente para 'Ritmo (Bad Boys for Life)' Y no creo que [Maluma] se sintiera cómodo con eso en ese momento. "Ritmo" podría haber ido en dos direcciones diferentes, ¿verdad? Era obvio, pero arriesgado porque la muestra era tan descarada”, dice Will.i.am, refiriéndose a la pista de 2019 que finalmente se presentó con J Balvin en su lugar.

La segunda canción en la que trabajaron juntos también resultó ser otro callejón sin salida. "Así que ahora, Maluma se volvió muy crítico con todo lo que hacíamos, y ese es el poder de Maluma", recuerda Will.i.am.

“Él no es uno de esos artistas que dicen, 'Soy guapo, y este es mi boleto'. Es jodidamente talentoso. Él trabaja duro. Y es guapo, en tercer lugar".

Maluma se une a J Balvin y Ozuna en nuevo álbum de Black Eyed Peas

Will.i.am hace una pausa por un segundo para aclarar: “Me gustan las chicas. Soy recto como una flecha. Pero cuando un apuesto hijo de puta entra en la habitación, dices: 'Oh, mierda. Necesito jodidamente arreglar mis cosas porque mi chica va a estar mirando hacia allá".

Maluma revela cómo trabajó con Black Eyed Peas

Maluma cuenta una versión ligeramente diferente de trabajar con Black Eyed Peas.

“El primer día que los conocí, fuimos a Los Ángeles y fuimos directamente al estudio. Es muy gracioso, porque la canción que lanzaron, no me pusieron en la canción. Pusieron a J Balvin, y yo dije: '¿¡Qué mierda !?'. Luego me dijeron que querían cambiar muchas cosas y que querían hacer otra canción conmigo".

Finalmente, Black Eyed Peas - liderado por Will.i.am - y Maluma encontraron un ganador con "Feel the Beat", que debutó en junio con un video musical que ha sido visto 77 millones de veces en YouTube (y cierra con un mensaje de apoyo a Black Lives Matter).

“Estaba feliz con el resultado”, dice Will.i.am sobre el resultado de "Feel the Beat".

¡Will.i.am no tenía idea de quien era Maluma!

Will.i.am también habló de cómo se enteró de la existencia Maluma en su "vecindario totalmente mexicano, donde todos dicen: 'Oye Willie, ¿has oído hablar de Maluma?', Maluma, ¿qué diablos es un Maluma?".

Más tarde, Will.i.am se encontró con Maluma en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2019 en Atlanta, que contó con Bruno Mars en su presentación.

"Estoy caminando por el túnel para ir al piso, y luego Maluma está allí", recuerda. "Y yo dije, 'Oh, mierda, ese es el tipo del que está hablando mi familia'. Entonces, me emocione tanto".

Maluma y Will.i.am se conocieron en 2019

Según Will.i.am, la música está experimentando "una explosión latina diferente", con Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Daddy Yankee y más, que la ocurrida en los 90 gracias a estrellas como Shakira.

“Los Ricky Martin, los Enrique Iglesias, fueron realmente importantes para la toma de posesión latina, pero tuvieron que cantar en inglés para tener éxito”, dice Will. “Incluso la de Shakira de esa época en la que Shakira tenía que cantar en inglés. [Ahora] estos chicos dicen, 'Al diablo el inglés, hermano'. Es un mundo nuevo".

Explicó que estos artistas están vendiendo estadios en la mayoría de las regiones del mundo de una manera que la mayoría de las estrellas del pop estadounidenses no pueden.

"Hay una nueva maquinaria del pop. Hay un nuevo ícono y a tu hija adolescente le gusta Maluma. Para que Miley Cyrus tocara en estadios, Miley Cyrus necesitaba a Disney y Miley Cyrus necesitaba canciones. La comunidad latina es una comunidad tan increíble que sus superestrellas conocen sus canciones. Pop no es tan leal", finalizó Will.i.am.

