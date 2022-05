Will Smith ya no estará en “Aladdín 2”; este actor lo va a reemplazar

Debido al escándalo del actor, Disney ha tomado cartas en el asunto/Foto: GQ

Will Smith ha perdido su papel como el Genio en la película “Aladdín 2”. Ya que se ha comenzado a rumorar que Disney no quiere que el actor siga siendo parte del elenco de la cinta familiar después de su escándalo en la pasada entrega de los Premios Oscar 2022, donde Will abofeteó al comediante Chris Rock.

Además, se ha revelado que el actor Dwayne Jonson alias “La Roca” será quien tome el lugar de Smith en la secuela de Aladdín, por lo que la película ya no tendrá su elenco original como se había prometido.

Por ahora esta información no ha sido confirmada por la compañía, pero medios estadounidenses aseguran que pronto se dará a conocer la noticia oficialmente.

Will Smith sigue perdiendo proyectos por su escándalo

El actor de 53 años no sólo fue vetado de los Premios Osar durante los próximos 10 años, sino que también está perdiendo varios proyectos actorales que tenía en puerta. Producciones en plataformas de streaming como Netflix, así como en películas exitosas que estaba por grabar, como una entrega más de Bad Boys se han visto aplazadas o canceladas.

Y tampoco ha recibido el apoyo público de su esposa, Jada Pinkett Smith. Así que sin duda, este no será el mejor año para la carrera actoral de Will Smith. Cabe destacar que en el caso de la película de “Aladdín 2”, se espera que sea estrenada en 2025, aunque ahora con The Rock como el Genio.

¿Cuánto es la fortuna de Will Smith?

Según Celebrity Net Worth, el valor neto de Will Smith es de 350 millones de dólares. Forbes calculó que solo en 2020 el actor tuvo ingresos por más de 44 millones de dólares. Por ahora, no se sabe cómo afectará el hecho de perder varios proyectos en el cine.

