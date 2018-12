¿Will Smith y su familia estarán en un capítulo de Los Simpson?

El famoso cantante y actor estadounidense Will Smith se encuentra en el mejor momento de su carrera, con diversas películas donde ha obtenido el papel protagónico, de igual forma ha lanzado nuevas canciones con artistas reconocidos durante este año.

Recientemente el actor de Hollywood Will Smith, compartió en su cuenta social de Instagram junto con su esposa Jada Pinkett Smith y sus hijos Jaden, Trey y Willow, una fotografía junto a "Bart Simpson" y esto ocasionó el asombro de sus fieles admiradores, pues han quedado intrigados si la familia del famoso, participará en algún episodio de "Los Simpson".

El actor Will Smith se une a la lista de famosos que han sido dibujados con las caracterizaciones de una de las series más exitosas de todos los tiempos que son "Los Simpson".

Aunque por el momento no han mencionado si el actor y su familia aparecerán en algún capítulo de "Los Simpson", pero no cabe duda que la imagen de la familia de Will Smith ha emocionado a todos sus fans.

El artista Stefano Monda, quien se dedica a hacer montajes de algunas celebridades dentro del universo de "Los Simpson", cumplió el sueño del famoso actor Will Smith.

En la imagen se aprecia que "El príncipe del rap" está con su familia y la foto donde sacaron la imagen fue cuando el actor festejó su cumpleaños tirándose de un paracaídas.

“Eso es hilarante”, comentó el artista Will Smith, junto a la divertida imagen en donde se ve a la familia frente a la casa de Los Simpson, acompañados de Bart y Homero.

Además de la familia de Will Smith, otros famosos que han sido ilustradas por el artista Stefano Monda han sido: Maluma, Nicky Jam, J Balvin, Ozuna, Selena Gomez, Cardi B, entre otros.