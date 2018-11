Will Smith y su esposa felicitan cariñosamente a la ex del actor

Los actores, que tienen dos hijos en común -Jaden y Willow, casi tan famosos como ellos-, siempre se han involucrado a fondo en la educación del joven Trey, fruto del primero matrimonio del intérprete con Sheree Zampino, quien ha formado parte de su matrimonio de forma indirecta desde que pasaran por el altar en 1997.

Will y su esposa Jada, felicitan y agradecen a Sheree Zampino

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, la pareja de actores formada por Will Smith y Jada Pinkett, han protagonizado junto a la ex del primero, Sheree Zampino, una rara, única pero cariñosa relación, que han sabido llevar durante mucho tiempo. Es por ello que con motivo del cumpleaños de Zampino, la pareja le ha enviado un cálido mensaje.

Tanto Will como Jada han recurrido a sus redes sociales por separado para desearle un día lleno de felicidad y destacar solo algunos de los numerosos motivos por los que se sienten agradecidos de tenerla en sus vidas.

"Feliz cumpleaños, @shereezampino.#LaMejorMamáPosible Te quiero, Ree-Ree", ha escrito Will en su cuenta de Instagram junto a una antigua fotografía de la expareja, en la que aparecen sosteniendo en brazos a su primogénito.

"Feliz cumpleaños, @shereezampino", ha añadido por su parte Jada. "El nuestro ha sido todo un viaje y me siento tan agradecida por él. Has sido el artífice de profundas lecciones y de muchas bajadas de humos. Y me alegro de que a lo largo de todo ello hayamos encontrado el espacio para reír juntas, llorar juntas y compartir las alegrías dentro de nuestra familia combinada. Has sido un verdadero regalo. Te deseo lo mejor del mundo".

Esas bonitas palabras no tardaron en llegar a la gran protagonista del día, que quiso responder a la pareja a través de la misma plataforma.

"Awwwwwwwww, gracias al papá de mi bebé. Yo también te quiero", le ha respondido la cumpleañera. "Y gracias a @treysmith0011 por ser la razón que nos unió. Y @jadapinkettsmith por ser una esposa, una madre y una mama-bonus comprensiva, segura de sí misma y maravillosa, y nuestra compañera de crianza".

Aunque es raro ver este tipo de relaciones en las que existe un respeto y cariño muto por parte de las ex parejas, Will, Jada y Sheree, han dejado claro que siempre ponderaran su relación ante cualquier situación.