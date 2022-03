Will Smith y las 4 formas en las que podría aparecer en “Soy leyenda 2”

Soy leyenda es una de las cintas que está causando mucho furor en las redes sociales y es que a más de 14 años después de ver a Will Smith y su perrita Samantha en su lucha por sobrevivir ahora se ha confirmado una nueva entrega de esta película.

Hay que recordar que “Soy Leyenda”, en diciembre de 2007, presentó un apocalíptico 2012 en donde un virus convirtió a la humanidad en Darkseekers, una especie de monstruos tipo vampiro.

Es por eso que ante este desalentador panorama, sólo el Dr. Robert Neville, interpretado por el apuesto Will Smith, y su perrita Samantha, Sam de cariño, parecían ser los únicos sobrevivientes de un desolado Nueva York.

Algunos detalles de “Soy leyenda 2”

Si recordamos un poco en la historia, la película de ciencia ficción, que figura como la tercera adaptación cinematográfica del libro homónimo de 1954 de Richard Matheson, fue un gran éxito en el cine y durante los meses posteriores a su estreno existió una expectativa sobre si existiría una secuela o precuela del filme.

Debido al final de “Soy leyenda” –spoiler alert: se muere Neville en un acto de autosacrificio para salvar a Anna y a su hijo–, para el director de la película, Francis Lawrence, la posibilidad de una secuela no parecía muy llamativa y una precuela tampoco le convencía mucho.

Es por eso que a pesar que durante largo tiempo no hubo avances sobre una nueva entrega de la película, el 4 de marzo de 2022, finalmente se confirmó la producción de “Soy Leyenda 2” y sí, Will Smith estará de regreso y compartirá créditos con Michael B. Jordan.

Tal parece que después de que “Deadline” diera a conocer la noticia de “Soy Leyenda 2”, Will Smith y Michael B. Jordan compartieron en su Instagram una foto de una calle desolada de Nueva York en un escenario post-apocalíptico.

La imagen, sin ningún pie de foto, provocó que sus seguidores aseguraran que se trata de la confirmación de su participación en “Soy leyenda 2”.

Opciones de Will Smith al aparecer en “Soy Leyenda 2”

Opciones de Will Smith al aparecer en “Soy Leyenda 2”

Hasta el momento, no se ha revelado de qué trata Soy Leyenda 2. No obstante, lo que sí es un hecho es el regreso de Will Smith como Dr. Robert Neville

Tambien han dicho que existen múltiples posibilidades que podrían justificar volver a ver a Will en pantalla. En caso de que Soy Leyenda 2 sea una precuela, su personaje aún no sufriría su fatídico destino de la original.

Cabe destacar que Will Smith rejuvenecido para una precuela de “Soy Leyenda” no sería una dificultad muy significativa ni algo nuevo para el actor de 53 años, ya que en la película Proyecto Géminis, de 2020, Will Smith ya pasó por un proceso de rejuvenecimiento digital para dar vida a una versión más joven de él.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!