Will Smith y elenco del “Príncipe del Rap” se reúnen para un PROGRAMA ESPECIAL

El elenco de "The Fresh Prince of Bel-Air" mejor conocido en español como “El Príncipe del Rap” se reunirá en HBO Max para celebrar el 30 aniversario del programa.

La estrella de la serie Will Smith y los actores Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y Alfonso Ribeiro serán parte del especial, al igual que DJ Jazzy Jeff.

¿Cuándo veremos el especial del Principe de Rap?

El programa especial sin guión está programado para grabarse el 10 de septiembre y debutar en HBO Max alrededor del Día de Acción de Gracias.

Marcus Raboy dirigirá el especial. Rikki Hughes se desempeñará como productor ejecutivo, con Miguel Melendez, Lukas Kaiser y Brad Haugen también como productores ejecutivos para Westbrook Media.

HBO Max es el hogar de transmisión exclusivo de toda la serie de "El Príncipe del Rap", y ha estado disponible desde su lanzamiento en mayo. Originalmente se emitió en NBC de 1990 a 1996 durante seis temporadas y apenas llegó a los 150 episodios.

Este es el último proyecto centrado en la clásica comedia que se llevará a cabo este año. El elenco también se reunió en abril para la serie de Snapchat de Smith "Will From Home". A principios de este mes, se anunció que el actor Will Smith y Westbrook están desarrollando un reinicio dramático de la serie basado en el video viral de Morgan Cooper "Bel-Air".

Esto también marca el último especial de reunión de TV para encontrar un hogar en HBO Max. La semana pasada, el streamer anunció que el elenco de "The West Wing" se reunirá para una puesta en escena del episodio "Hartsfield’s Landing" de la tercera temporada del programa, que se filmará en el Orpheum Theatre de Los Ángeles a principios de octubre.

Un especial de reunión de "Friends" sin guión originalmente estaba destinado a ser parte del lanzamiento del servicio, pero se ha retrasado repetidamente debido a la pandemia de COVID-19.