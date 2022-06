Will Smith tuvo una visión al beber ayahuasca de que su carrera sería arruinada

El famoso actor confesó que en algún momento supo que podría perder su carrera/Foto: Hipertextual

El actor Will Smith relató que tuvo cerca de 14 “viajes” al beber ayahuasca en Perú, y al estar bajo los efectos de esta sustancia, tuvo una visión donde aparentemente perdía su carrera y todo su dinero, algo que le dejó una gran reflexión.

La ayahuasca es una bebida indígena usada en la medicina tradicional sudamericana que produce entre otros efectos, alteraciones en la percepción y la cognición que permiten abrir determinadas puertas que nuestro cerebro tenía cerradas.

Durante una entrevista con David Letterman, Will Smith quien protagonizó un escándalo en los Premios Oscar 2022 al golpear al comediante Chris Rock, señaló que ya había “visto” que quedaría arruinado, algo que era su más grande miedo.

Will Smith usó la ayahuasca y vió que perdía su carrera

La ayahuasca ayudó al actor a reencontrarse consigo mismo/Foto: El Planteo

El actor estadounidense de 53 años de edad reveló cómo fue una de sus experiencias con la ayahuasca hace algunos años: “Así que estoy bebiendo, estoy sentado ahí y de repente empiezo a ver todo mi dinero volándose, mi casa volándose y mi carrera desaparece”.

“Trato de agarrar mi dinero y mi carrera, toda mi vida se está destruyendo... Mi miedo”, confesó Smith.

Will Smith comenzó a beber la ayahuasca, que contiene una sustancia alucinógena llamada dimetiltriptamina o DMT, justo en un momento en su carrera profesional en que nada le era suficiente; estaba insatisfecho con diversos aspectos de su vida pese al éxito, pues sentía que había “perdido el brillo”, incluso pasó 14 días sin hablar, dejó de trabajar dos años y decidió comenzar un “viaje espiritual”.

“Cuando lo que te importa es el éxito material, nada te alcanza... Estuve en la cima de las montañas materiales, tuve tanto dinero... Creo que es la aventura natural de la humanidad, cuando nos damos cuenta de que el éxito del mundo material es total y completamente incapaz de mantener nuestra felicidad”, explicó el famoso.

Will Smith entendió que lo más importante es su familia, no lo material

Escuchar la voz de su hija Willow durante su visión le hizo entender que lo que importaba era su familia/Foto: Telemundo

Asimismo, el actor habló sobre sus temores: “No puedes proteger a tu familia, eso no es real, la protección y la seguridad son una ilusión, tienes que aprender a vivir con la realidad de que en un momento todo puede desaparecer en un segundo. Con esa realidad ¿cómo puedes estar aquí? ¿Y cómo puedes estar feliz y estar aquí?”

El actor viajó a Perú, donde probó la ayahuasca después de que un amigo le habló sobre sus propias experiencias, investigó y decidió hacerlo también, hasta ese momento afirma que no había probado ninguna otra sustancia de ese tipo.

“Es un psicotrópico. No te hace alucinar, es como si ambas realidades estuvieran cien por ciento presentes, sabes que estás sentado en la habitación, no pierdes la vista, no se superpone a esta realidad, está totalmente separado lo que pasa en tu cabeza y lo que pasa en la habitación”, detalló.

La primera vez fue una experiencia de ocho horas y en un periodo de dos años lo hizo 14 veces, de entre todas esas ocasiones recuerda una en particular, la cual describe como “la experiencia psicológica más infernal de mi vida”, en la cual vio cómo lo perdía todo: su dinero, casa y carrera.

Sin embargo, justo cuando Will Smith tuvo la visión de que perdía todo de su carrera y éxito, se dió cuenta que lo más importante para él es su familia, ya que mientras creía ver todo su dinero volar también creyó escuchar a su hija Willow, quien le pedía ayuda.

“De a poco dejé de preocuparme por el dinero, solo quería a Willow, dejé de preocuparme por mi casa, por mi carrera y llegué el punto en el que me tranquilicé... Cuando salí de eso me di cuenta de que cualquier cosa que pase en la vida puedo superarla”, señaló.

“Puedo perder a cualquier persona, puedo superar cualquier cosa que salga mal, puedo superar cualquier cosa en mi matrimonio, puedo superar todo lo que la vida me ofrezca”, declaró Will Smith.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!