Will Smith se 'rompió' cuando su hijo buscó emanciparse a los 15 años

Will Smith recordó el momento en que su "corazón se hizo añicos" como padre.

El actor de "King Richard" se mostró sincero sobre la crianza de los hijos y las luchas que enfrenta con su familia en sus próximas memorias, "Will".

En un extracto obtenido por People, Smith recordó a su hijo menor, Jaden Smith, que se enfrentó al escrutinio de los medios después de que la película de la pareja de 2013 "After Earth" fracasara en la taquilla.

El fracaso comercial y con la crítica de la cinta 'After Earth' creó gran resentimiento en el hijo del actor.

"'After Earth' fue una taquilla abismal y un fracaso crítico", escribió Smith, de 53 años. "Y lo peor fue que Jaden recibió el golpe. Los fanáticos y la prensa fueron absolutamente viciosos; dijeron e imprimieron cosas sobre Jaden que me niego a repetir.

Jaden había hecho fielmente todo lo que le había ordenado que hiciera, y yo lo había entrenado en el peor ataque público que jamás había experimentado ".

Jaden Smith se sintió ‘traicionado’ por Will Smith

Will Smith señaló que creía que Jaden se sintió "traicionado" después, informó People.

"Se sintió engañado y perdió la confianza en mi liderazgo", escribió Smith. Smith agregó que Jaden preguntó sobre su emancipación cuando era menor de edad a los 15 años.

"A los quince años, cuando Jaden me preguntó acerca de ser un menor emancipado, mi corazón se hizo añicos. Al final decidió no hacerlo, pero apesta sentir que has lastimado a tus hijos", escribió Smith, según People.

Los representantes de Will Smith y Jaden Smith no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Insider.

Smith comparte a Jaden, de 23 años, y su hija Willow, de 21, con Jada Pinkett Smith. Él y su ex esposa, Sheree Zampino, también comparten un hijo, Trey Smith, de 28 años.

Smith y Jaden han trabajado juntos en otros proyectos, incluidos sus papeles en la película de 2006 "The Pursuit of Happyness".

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Will Smith como que confesó que pensó en matar a su padre para "vengar" a su madre.

