Will Smith se enamoró de su coprotagonista Stockard Channing

Luego de tantos años de especulaciones, finalmente Will Smith confesó que sí se enamoró de Stockard Channing cuando trabajaron juntos en la película Six Degree of Separation, y aunque fue poco lo que dijo, señaló que fue un amor muy bonito que tuvo lugar antes de su vida de casado, pues pasó en 1993.

El actor escribió sobre sus sentimientos en su libro de memorias que será publicado el próximo 9 de noviembre y de lo cual ya dimos a conocer todos los detalles.

Aprovechando las páginas de su libro, Will confesó que pensó en matar a su padre con el objetivo de cuidar a su mamá, quien era víctima de los maltratos que se vivían dentro de su hogar.

Will Smith se enamoró de Stockard Channing

El actor anhelaba hablar con su protagonista cuando el proyecto terminó

Todo eso ocurrió en 1993 cuando se estrenó Six Degrees of Separation y cuando el famoso actor estaba casado con su primera esposa, Sheree Zampino y recién habían tenido a su primer hijo.

“Sheree y yo teníamos pocos meses de casados y un bebé recién nacido. Puedo imaginar que para Shere esta experiencia fue desconcertante, por decir lo menos”.

Cuando terminó la filmación de la película, Smith dijo que anhelaba hablar “desesperadamente” con Stockard, pero no pasó a más, se trató de un romance dentro de los sets, aunque no se sabe sí ella le correspondió.

¿Cuál es el apodo de Will Smith?

Su apodo es como se le conoce en la fama internacional

Su nombre real es Willard Christopher Smith Jr. y tiene dos apodos: The Fresh Prince y Mr. July. Luego de su amorío, se supo que conoció a su actual esposa, Jada Pinkett Smith, en las audiciones para el papel que lo lanzó a la fama mundial.

Desde que alcanzó el éxito internacional, Will Smith reveló que lo demandan 15 veces al año, y aunque según él la mayoría de los procesos en su contra son por cosas absurdas, tiene un equipo de abogados al que le paga todo el año para estar preparados por cualquier denuncia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!