Will Smith reveló que el TEQUILA fue el culpable de procrear a su hijo Jaden (VIDEO)

El actor y cantante Will Smith ha estremecido a sus fans luego de que se diera a conocer el tierno mensaje que dio a su hijo Jaden durante su fiesta de cumpleaños número 21.

Para celebrar al Jaden, la familia Smith se reunió recientemente en Malibu, en una celebración en la que compartieron brindis de cumpleaños con copas de tequila, con su hermana Willow y su hermanastro Trey Smith, así como con su madre Jada Pinkett-Smith y un pastel de cumpleaños.

Con motivo a la celebración de cumpleaños el padre de Jaden impartió algunas palabras sabias para su hijo menor, que en esta ocasión está cumpliendo su mayoría de edad, esto fue lo que dijo:

Will Smith

"Te diré algo que mi padre me dijo en mi cumpleaños número 21: Nunca rompas dos leyes a la vez, porque aumentas tus posibilidades exponencialmente de ser atrapado por ambos. Así que solo se rompe una ley a la vez."

El actor de 50 años conmovió a todos los presentes y prosiguió mencionando: "Estoy realmente orgulloso de ti, de la misma forma en que creciste en los últimos años es lo que esperan los padres. Te lo tomas en serio para contribuir a la familia humana. Simplemente nos enorgullece cada día. Así que, hoy cumplimos 21 años y estamos ante ti como un hombre adulto”.

Luego Will Smith bromeo en algún momento de su discurso diciendo entre risas: "Y aquí está para sacarte de mí seguro. Aquí está para pagar sus propias cuentas. Los contadores están transfiriendo tus cosas mañana a primera hora.”

Tanto Will como Jaden decidieron brindar con tequila para la primera bebida alcohólica legal de su hijo, que Will bromeó fue la bebida responsable de la concepción de Jaden, luego agregó:

"He evitado decir esto desde que naciste. La mayoría de las decisiones que desarrollaron fueron tus madres. Estaba en el trabajo, no estaba en casa. Tu madre hizo la mayor parte del trabajo, no voy a ir adelante.”

Cabe destacar que los padres de Jaden ciertamente tienen mucho de que enorgullecerse, ya que el rapero ha centrado gran parte de su atención recientemente en los problemas humanitarios, en particular en su camión de alimentos "I Love You", que se usaba para alimentar a las personas sin hogar en Los Ángeles.

