Will Smith revelará todos sus secretos en su nueva autobiografía

Will Smith está listo para sincerarse sobre la historia de su vida con una autobiografía que será lanzada este año. Te presentamos todos los detalles de su próximo lanzamiento literario aquí en La Verdad Noticias.

Penguin Press anunció el domingo que Smith publicará sus memorias tituladas "Will" el 9 de noviembre. El actor y rapero compartió una foto de la portada del libro con más de 54 millones de sus seguidores en Instagram.

Smith, quien es demandado 15 veces al año dijo que está "finalmente listo" para publicar las memorias después de trabajar en el libro durante dos años. Su libro será publicado por Penguin Press, editorial de Penguin Random House y en coautoría con Mark Manson, autor de The Subtle Art of Not Giving a F*ck.

Así será la autobiografía de Will Smith

Smith anuncia el lanzamiento de "Will", su biografía

"Ha sido un trabajo de amor", dijo Smith en su publicación. El actor ahora arrepentido de su enemistad con Janet Hubert, tema que sería tatato en el libro, también narrará el audiolibro de Penguin Random House Audio.

"Will" busca contar una historia sobre la vida y la carrera de Smith. El libro profundizará en su crianza en el oeste de Filadelfia para ingresar al estrellato como actor y rapero. Es dos veces nominado al Oscar y cuatro veces ganador del Grammy.

"Es el cuento inspiracional de cómo su autoconocimiento lo ayudó a propulsarse a un éxito extraordinario y luego evolucionó hacia un lugar de paz interior con sí mismo, sus cercanos y el mundo en general”, reveló la editorial.

Smith protagonizó The Fresh Prince of Bel-Air, Bad Boys, Men in Black y Pursuit of Happyness. Ha ganado premios Grammy por "Summertime", "Men in Black", "Gettin 'Jiggy Wit It" y "Los padres simplemente no entienden".

¿Cuándo se hizo famoso Will Smith?

Will presenta la portada de su autobiografía

Will Smith saltó a la fama oficialmente en 1986 mientras protagonizaba The Fresh Prince of Bel- Air, serie que volverá a la televisión con un reboot y que originalmente se transmitió de 1990 a 1996 con el actor también fungiendo como productor ejecutivo.

