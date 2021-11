Will Smith revela que recurrió al “sexo desenfrenado" cuando su novia lo engañó

En sus memorias recién publicadas el actor Will Smith reflexiona sobre el fin de su primera relación seria con una chica llamada Melanie. Will detalla que Melanie, que había vivido con su tía debido a que su madre estaba en prisión por asesinar a su padre, había pasado por una infancia inquietante. Después de que su tía la echara después de una pelea entre los dos, Will convenció a sus padres para que la acogieran.

Will escribe que desde el momento en que la conoció, Melanie había sido "el centro" de su vida, y señaló que se preocupó por "curar el dolor de su trauma". “La mirada en los ojos de Melanie se convirtió en el sustituto de la aprobación de Gigi [su abuela]. Siempre he necesitado una mujer por la que triunfar ”, escribe.

Sin embargo, Will continúa revelando que la relación fue de corta duración, y las cosas empeoraron después de que Melanie lo engañó mientras estaba fuera en una gira musical de dos semanas. El actor pasó por momentos muy dolorosos en su vida, incluso Will ha revelado que consideró el suicidio.

El actor recurrió al sexo para olvida a su novia

El actor tuvo múltiples encuentros sexuales hasta que se hartó

El actor revela que luego de que Melanie fuera infiel en su relación, él recurrió al sexo excesivo e indiscriminado como una forma de lidiar con su angustia.

"Necesitaba desesperadamente alivio, pero como no existe una pastilla para el desamor, recurrí a los remedios homeopáticos de las compras y las relaciones sexuales desenfrenadas", escribe Will en sus memorias publicadas.

“Hasta este momento de mi vida, solo había tenido relaciones sexuales con una mujer además de Melanie”, escribe. "Pero durante los siguientes meses, me convertí en una hiena del gueto".

Sorprendentemente, Will revela que tener tantas relaciones sexuales eventualmente lo llevó a desarrollar una " reacción psicosomática " al tener un orgasmo. El término psicosomático se refiere a síntomas físicos reales que surgen o están influenciados por la mente y las emociones en lugar de una causa orgánica específica en el cuerpo (como una lesión o infección).

“Tuve relaciones sexuales con tantas mujeres, y fue tan constitucionalmente desagradable hasta el fondo de mi ser, que desarrollé una reacción psicosomática al tener un orgasmo. Literalmente me hacía arcadas y, a veces, incluso vomitaba”, agrega.

Después de un tiempo Will Smith regresó a su vida normal

Más tarde Will conoció a Jada, con quien se casó

Sin embargo, Will señala que sus esfuerzos por curarse de ser engañado fueron en vano, y escribe que debido a que estaba buscando una conexión significativa, la naturaleza indiscriminada de sus encuentros sexuales no tuvo ningún efecto.

El actor Will Smith continúa diciendo que aunque él y Melanie se reconciliaron brevemente, finalmente se separaron para siempre. Él detalla un momento de "resentimiento, rabia y destrucción" alrededor de su separación, y recuerda haber recolectado todas las cosas que él le había comprado y prendiéndolas fuego mientras ella miraba, pero eventualmente la situación mejoró y el continuó con su vida.

